HORA EXACTA para ver el México vs Puerto Rico femenil, partido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El balón rueda para la Selección Mexicana Femenil en su camino por refrendar el dominio regional. Si no te quieres perder ni un solo minuto de este electrizante choque ante Puerto Rico dentro de la fase de grupos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, aquí te dejamos los detalles exactos del silbatazo inicial.

Nico Carrera responde sin filtros: “No tenemos la plantilla más cara… ¿y qué?”

Horarios en vivo México vs Puerto Rico (Miércoles 29 de julio)

El choque entre México vs. Puerto Rico arrancará puntualmente en los siguientes horarios:

17:00 horas — Tiempo del Centro de México (CDMX)

— Tiempo del Centro de México (CDMX) 16:00 horas — Tiempo del Pacífico / Sonora

— Tiempo del Pacífico / Sonora 19:00 horas — Hora local de Santo Domingo, República Dominicana

Convocadas de la Selección Mexicana Femenil

Para encarar este compromiso en territorio dominicano, el cuerpo técnico nacional confeccionó un plantel equilibrado entre juventud, solidez táctica y dinamismo en el ataque. La lista oficial de jugadoras seleccionadas incluye a:

Porteras: Celeste Espino y Azul Álvarez.

Defensas: Karol Bernal, Tanna Sánchez, Natalia Colín, Carol Cázares, Alexandra Godínez, Diana Guatemala y Ana Mendoza.

Mediocampistas: Ella Sánchez, Nicole Pérez, Fátima Servín, Natalia Coury y Silvana Flores.

Delanteras: América Frías, Lourdes Bosch, Mayalu Rausch, Paola García, Valerie Vargas y Allison Veloz.

¿Dónde ver el partido y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.

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