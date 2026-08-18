Atlante supera a Pumas y América en este rubro

Una de las particularidades de la capital del país es que son varios los clubes que residen allí y disputan sus juegos como locales casi todos en el mismo recinto. Aunque históricamente se había utilizado el Estadio Ciudad de los Deportes, hoy las actividades recaen en el Coloso de Santa Úrsula y en Ciudad Universitaria. Ante eso, la vuelta del Atlante ha sido realmente bien cobijada por la afición… que ha metido más gente en las tribunas que América y Pumas.

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¿Cuánta gente ha metido Atlante en el Estadio Azteca?

Aunque los precios no bajan de la media que se mantiene en la liga mexicana (específicamente de lo que pasa en CDMX), Atlante ha sido un club que interesa a sus aficionados y a otros tantos que tuvieron interés en la vuelta del equipo a la primera división. Por ello, las cifras son contundentes en estas dos primeras localías que han tenido los clubes de la capital.

Los Potros de Hierro acumularon dos excelentes entradas ante el América y frente a Toluca. En la Jornada 2 contra los azulcremas entraron 58, 576 personas al debut del equipo. Mientras que en la Jornada 4 recibieron al Toluca con el aliento y entrada general de 22, 090 espectadores que vieron al equipo competirle al campeón de la Concachampions.

En ese sentido, superaron las cifras del propio América, que acumuló 31, 368 personas en su primer duelo como local ante Santos. Además de los 25, 634 aficionados que vieron la goleada de las águilas ante San Luis. Y por miles de personas más, Atlante superó a los Pumas, que en CU está viviendo malos ratos, razón por la que metieron 32. 441 entre sus dos juegos de local en el arranque del Apertura 2026.

¿Cruz Azul ha metido más gente que Atlante en el Estadio Banorte?

Según las estadísticas oficiales de la liga, La Máquina tuvo en su tribuna 33, 185 espectadores para su duelo ante Puebla y agregó otros 53, 136 aficionados cuando precisamente se enfrentaron al Atlante. En ese sentido, es el equipo de la CDMX que más gente metió en estos dos primeros partidos como locales que se concretaron.