Boletos de Pumas: El considerable aumento en el precio de BOLETOS para el Apertura 2026

La afición del Club Universidad Nacional se ha visto sorprendida por un notable incremento en los precios de los boletos para los partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario, una medida que refleja las dinámicas cambiantes del mercado deportivo y las estrategias comerciales de la institución. Nos dimos la tarea de comparar los precios de la Jornada 16 del torneo Clausura 2026, donde Pumas se enfrentó a FC Juárez, con los costos anunciados para la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 frente a Pachuca, es evidente que el club ha implementado una política de precios ascendentes.

Este ajuste no ha sido selectivo, sino generalizado en todas las localidades del recinto. El incremento es en cada zona del estadio. Por ejemplo, en la zona de Cabecera Norte, el precio pasó de $210 a $350, lo que representa un incremento del 66.7%. La Cabecera Sur aumentó de $350 a $420 (20%), mientras que el Pebetero pasó de $360 a $480, un alza del 33.3%.

Las zonas de mayor exclusividad también fueron impactadas considerablemente. La Planta Baja subió de $430 a $510, y las secciones de Palomar y Palomar Goya incrementaron sus costos a $580 y $630 respectivamente. Finalmente, las zonas de Platea y Palco registraron el aumento monetario más alto de todo el estadio, al pasar de un costo de $750 en el torneo anterior a $1,150 para el inicio del Apertura 2026, lo que implica un incremento del 53.3%.

¡Nos vemos mañana en C.U.! 🤝



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Partidos de Pumas como local en el Apertura 2026

Para esta temporada del torneo Apertura 2026, el calendario oficial de la Liga MX contempla que el Club Universidad Nacional jugará un total de 10 partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario.

Los encuentros que la afición auriazul podrá disfrutar en casa son contra los siguientes equipos:



Pachuca

FC Juárez

Querétaro

Necaxa

León

San Luis

Cruz Azul

Tigres

América

Rayados

Ante la decisión de aumentar los precios, los aficionados universitarios se hicieron notar através de los comentarios de la publicación.

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