Atlante vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 28 de agosto, por la Jornada 6 de la Liga BBVA MX, marcador online
El Atlante buscará frenar la racha ganadora que acumula el León en Liga MX y Leagues Cup
Los Potros de Hierro del Atlante buscarán frenar la racha de siete victorias consecutivas que acumula el Club León entre Liga BBVA MX y Leagues Cup 2026 cuando se enfrenten este viernes 28 de agosto en compromiso de la jornada 6 del torneo Apertura 2026 en la cancha del Estadio Azteca.
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