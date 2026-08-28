Hora EXACTA del Atlante vs León de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Club Atlante recibe este viernes 28 de agosto al Club León en compromiso que abrirá la actividad de la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Azteca y que comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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Hora exacta del Atlante vs León

Las puertas del Estadio Azteca vuelve a abrirse para recibir al Atlante enfrentándose al Club León, un equipo que llega con una racha de siete victorias consecutivas entre compromisos de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup 2026 y que buscará seguir extendiendo.

La última vez que el León se enfrentó al Atlante en duelo de la Liga MX fue en el ya lejano Clausura 2014 en un duelo que terminaron empatando Potros de Hierro y Panzas Verdes.

El equipo de Miguel Herrera ha regresado a la Liga MX con decisión de demostrar que están a la altura para competir con los mejores equipos y lo ha demostrado en las primeras jornadas tras ganarle al Cruz Azul, además de empatar frente a América y Toluca como local.

Por su parte, el León empezó con el pie izquierdo, pero acumuló una racha de tres victorias consecutivas que le han permitido ya meterse a puestos de Liguilla, mientras que su racha también se extiende a la Leagues Cup en donde ya están instalados en las Semifinales tras convertirse en el único equipo de la Liga mexicana en ganar sus tres duelos de primera ronda.

Atlante vs León

Hora: 19:00 horas

Jornada 6 del Apertura 2026

Estadio Azteca

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