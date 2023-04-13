El Atlas queda eliminado de la Concachampions por el Philadelphia

Otro golpe de autoridad del futbol de los Estados Unidos sobre el de México. El Atlas no pudo contra el Philadelphia Union de la MLS, y quedaron eliminados de la Concachampions, luego de empatar en el Estadio Jalisco por pizarra de 2-2, pero caer en el global por marcador de 2-3.

Al principio el conjunto rojinegro ilusionó a toda su afición, luego de empatar el global, gracias a un tanto de Julián Quiñones. Este resultado parcial el duelo se iba a alargar, pero vino un balde de agua fría cuando los visitantes lo empataron.

⚽🔴⚫ @AtlasFC toma la delantera gracias al gol de @julian_quiones3 al minuto 11, y se empata 1-1 el global. #SCCL23 pic.twitter.com/amX7VT5xu0 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 13, 2023

Previo a terminar la primera mitad, los Zorros volvieron a soñar gracias a Julio Furch, tras una muy buena jugada en conjunto de los tapatíos. Eso los ponía a un gol de acceder a la semifinal del torneo, pero una vez más Julián Carranza al 78 puso las cosas claras y anotó el tanto que eliminó al Atlas de la Concachampions, que además terminó con 10 hombres tras la expulsión de Aldo Rocha.

⚽ Goal!



🐍 @PhilaUnion has tied the game! @carranzajuli21 scores and the aggregate is now 3-2 for Philadelphia! | #SCCL23 pic.twitter.com/HfnZwwzIln — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 13, 2023

Cobertura Atlas vs Philadelphia EN VIVO | Concachampions

Por otra remontada a lo Atlas. Los Zorros reciben al Philadelphia Union, en el Estadio Jalisco, en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions, este miércoles 12 de abril, en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México).

El equipo de dirige Benjamín Mora cayó en la ida, en Estados Unidos, por pizarra de 1-0, por lo que una vez más los rojinegros tendrán que venir de atrás para poder seguir avanzando en el torneo continental. En los Octavos de Final, remontaron un 4-1 frente al Olimpia, también en Guadalajara, como lo intentarán este miércoles.

Estadísticas Atlas vs Philadelphia EN VIVO | Concachampions

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Alineaciones confirmadas Atlas vs Philadelphia | Concachampions

Atlas

Portero: José Hernández

Defensas: Hugo Nervo, Gaddi Aguirre, Luis Reyes, Diego Barbosa

Medios: Jonathan Herrera, Jeremy Márquez, Carlos Robles, Aldo Rocha

Delanteros: Julio Furch y Julián Quiñones

Philadelphia

Portero: André Blake

Defensas: K. Wagner, J. Elliott, J. Glesnes, O. Mbaizo

Medios: Jack Mcglynn, José Martínez y A. Bedoya

Delanteros: J. Carranza, D. Gazdag y M. Uhre

