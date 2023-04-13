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Fútbol

El Atlas queda eliminado de la Concachampions por el Philadelphia

Tras igualar por marcador de 2-2, en el Estadio Jalisco, el Atlas quedó eliminado de la Concachampions en la ronda de Cuartos de Final del torneo continental

Atlas eliminado Conchampions Philadelphia Union
|GettyImages

Escrito por: Omar Moro

Otro golpe de autoridad del futbol de los Estados Unidos sobre el de México. El Atlas no pudo contra el Philadelphia Union de la MLS, y quedaron eliminados de la Concachampions, luego de empatar en el Estadio Jalisco por pizarra de 2-2, pero caer en el global por marcador de 2-3.

Al principio el conjunto rojinegro ilusionó a toda su afición, luego de empatar el global, gracias a un tanto de Julián Quiñones. Este resultado parcial el duelo se iba a alargar, pero vino un balde de agua fría cuando los visitantes lo empataron.

Previo a terminar la primera mitad, los Zorros volvieron a soñar gracias a Julio Furch, tras una muy buena jugada en conjunto de los tapatíos. Eso los ponía a un gol de acceder a la semifinal del torneo, pero una vez más Julián Carranza al 78 puso las cosas claras y anotó el tanto que eliminó al Atlas de la Concachampions, que además terminó con 10 hombres tras la expulsión de Aldo Rocha.

Cobertura Atlas vs Philadelphia EN VIVO | Concachampions

Por otra remontada a lo Atlas. Los Zorros reciben al Philadelphia Union, en el Estadio Jalisco, en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions, este miércoles 12 de abril, en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México).

El equipo de dirige Benjamín Mora cayó en la ida, en Estados Unidos, por pizarra de 1-0, por lo que una vez más los rojinegros tendrán que venir de atrás para poder seguir avanzando en el torneo continental. En los Octavos de Final, remontaron un 4-1 frente al Olimpia, también en Guadalajara, como lo intentarán este miércoles.

Estadísticas Atlas vs Philadelphia EN VIVO | Concachampions

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Alineaciones confirmadas Atlas vs Philadelphia | Concachampions

Atlas

Portero: José Hernández
Defensas: Hugo Nervo, Gaddi Aguirre, Luis Reyes, Diego Barbosa
Medios: Jonathan Herrera, Jeremy Márquez, Carlos Robles, Aldo Rocha
Delanteros: Julio Furch y Julián Quiñones

Philadelphia

Portero: André Blake
Defensas: K. Wagner, J. Elliott, J. Glesnes, O. Mbaizo
Medios: Jack Mcglynn, José Martínez y A. Bedoya
Delanteros: J. Carranza, D. Gazdag y M. Uhre

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