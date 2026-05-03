Atlas 0-1 Cruz Azul: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado del sábado 2 de mayo de la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador en línea, por internet y online | Presentado por Nissan

Luego de la victoria de Tigres vs Chivas de Guadalajara, en la cancha del Estadio Jalisco arrancan los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con el duelo entre Cruz Azul y Atlas, en un partido que promete intensidad desde el primer minuto. El encuentro de ida marcará el inicio de una serie donde ambos equipos buscarán tomar ventaja en la lucha por el boleto a las Semifinales de la Liguilla.

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La Máquina llega a esta Liguilla tras cerrar la fase regular en la tercera posición de la tabla general. Luego de la salida de Nicolás Larcamón y el interinato de Joel Huiqui, el conjunto celeste encontró estabilidad y terminó el Clausura 2026 con una contundente victoria 4-1 sobre Necaxa, consolidándose como el equipo de la temporada de la Liga MX.

Por su parte, Atlas llega motivado tras asegurar su lugar en la “Fiesta Grande” con una importante victoria de 1-0 sobre el Club América en el Estadio Banorte, resultado que le permitió instalarse en la sexta posición general. El equipo dirigido por Diego Cocca buscará aprovechar el apoyo de su afición para pegar primero en la eliminatoria.

La serie luce pareja y con pronóstico reservado, con dos equipos que llegan en buen momento y con argumentos futbolísticos para aspirar a las Semifinales. Cruz Azul intentará imponer condiciones con su ofensiva, mientras Atlas apostará por el orden táctico y la intensidad para hacer daño en casa.

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¿A qué hora juega Atlas vs Cruz Azul?

El partido de ida entre Cruz Azul y Atlas se disputará este sábado 2 de mayo en punto de las 9:15 de la noche (tiempo del centro de México) desde el Estadio Jalisco, en uno de los duelos más atractivos de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

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Alineaciones del Atlas vs Cruz Azul de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Atlas: Camilo Vargas (Portero, #12), Gustavo Ferrareis (Defensa, #3), Paulo Ramirez (Defensa, #15), Rodrigo Schlegel (Defensa, #21), Jorge Rodríguez (Defensa, #25), Manuel Capasso (Defensa, #28), Edgar Zaldivar (Medio, #6), Diego González (Medio, #11), Aldo Rocha (Medio, #26), Sergio Hernández (Medio, #199) y Eduardo Aguirre (Delantero, #19).

Cruz Azul: Kevin Mier (Portero, #23), Omar Campos (Defensa Lateral, #3), Willer Ditta (Defensa Central, #4), Jorge Rodarte (Defensa, #22), Gonzalo Piovi (Defensa Central, #33), Agustín Palavecino (Medio, #8), Amaury García (Medio Ofensivo, #17), Carlos Rodríguez (Medio, #19), José Paradela (Medio Ofensivo, #20), Carlos Rotondi (Medio Ofensivo, #29) y Osinachi Ebere (Delantero, #11).

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