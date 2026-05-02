ÚLTIMA HORA: Muere Alex Zanardi, expiloto de F1 que había perdido las piernas en un accidente

El mundo del deporte se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alessandro Zanardi este 2 de mayo de 2026, ex piloto de Fórmula 1, Serie CART y multicampeón paralímpico, a los 59 años. Su familia informó a través de un comunicado que el atleta falleció de manera repentina durante la noche del viernes 1 de mayo, rodeado de sus seres queridos en su ciudad natal.

Zanardi no fue solo un piloto de carreras; fue, ante todo, un símbolo universal de resiliencia. Su nombre quedó grabado en la historia del automovilismo tras conquistar dos campeonatos de la serie CART en Estados Unidos (1997 y 1998) y competir en la máxima categoría, la Fórmula 1, para escuderías como Jordan, Lotus y Williams. Sin embargo, fue un trágico suceso el que transformó su vida y lo elevó al estatus de leyenda humana.

¿Cómo fue el accidente que cambió la vida de Alex Zanardi?

El 15 de septiembre de 2001, durante una carrera de la serie CART en el circuito de Lausitzring, Alemania, la vida de Zanardi dio un giro dramático. Al salir de la calle de boxes, perdió el control de su monoplaza y fue embestido a más de 300 km/h por otro vehículo. La violencia del impacto fue tal que Alex perdió ambas piernas, sufriendo una amputación por encima de la rodilla. A pesar de perder casi tres cuartas partes de su sangre, el piloto sobrevivió en lo que muchos médicos calificaron como un milagro.

¿Cuántas medallas gano Alex Zanardi en Juegos Paralímpicos?

Lejos de rendirse, el italiano diseñó sus propias prótesis y, apenas dos años después, volvió a las pistas en autos de turismo. No obstante, su mayor éxito llegaría en el paraciclismo. Con una determinación inquebrantable, conquistó cuatro medallas de oro y dos de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, convirtiéndose en un referente absoluto del deporte adaptado.

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Incluso después de sufrir un segundo accidente grave en 2020 mientras competía en una carrera de bicicletas de mano, Alex continuó luchando por su recuperación con la misma sonrisa que lo caracterizaba. La Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, lo describió hoy como un "hombre extraordinario capaz de convertir cada desafío en una lección de fuerza y dignidad".

Descanse en paz, campeón.

