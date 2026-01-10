Atlas 0-0 Puebla: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY viernes 9 de enero, partido de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet

El primer Viernes Botanero del Clausura 2026 se cerrará con el duelo entre Atlas y Puebla, partido programado para este viernes 9 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco, donde los dos clubes buscarán comenzar el torneo con una victoria que marque el rumbo de su semestre.

Atlas llega al debut con la obligación de hacerse fuerte en casa y validar un proyecto de la mano de Diego Cocca, que apunta a pelear en la parte alta de la tabla. La directiva rojinegra reforzó su principal área de oportunidad del torneo anterior, la defensa. Para este Clausura 2026, los Zorros incorporaron a Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel, con el objetivo de recuperar la solidez que los convirtió en un equipo incómodo en el Jalisco durante sus años más exitosos.

Del otro lado, Puebla se presenta como una de las grandes incógnitas del arranque del torneo, la Franja llega tras una reestructuración profunda luego de finalizar en el último lugar el semestre pasado. Entre las bajas más sensibles destaca la salida de Ricardo Marín, quien regresó a Chivas, además de los movimientos defensivos con las partidas de Fedorco y Orona.

El conjunto camotero apuesta ahora por la experiencia internacional con la llegada del costarricense Juan Pablo Vargas, procedente de Millonarios, así como por un nuevo cuerpo técnico encabezado por Albert Espigares, quien enfrenta el reto de ensamblar prácticamente un equipo nuevo en un periodo reducido de preparación y buscara darle más minutos a los canteranos.

Atlas suma tres victorias consecutivas ante Puebla y no ha perdido frente a la Franja en más de un año, además de mantener el Estadio Jalisco como una plaza complicada para los visitantes.

