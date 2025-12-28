Atleta de 27 años muere en condiciones misteriosas a mitad de un entrenamiento

El entorno internacional de biatlón está totalmente impresionado por la noticia tan dramática con la que se amaneció hace algunos días. En vísperas de Navidad, se confirmó que el atleta de 27 años falleció en su hotel, esto mientras concentraba para sus entrenamientos unos días después de competir y teniendo excelentes presentaciones. Por ello, se ha exigido una pronta solución de las investigaciones. Así ocurrió el final de los días de Stiven Bakker.

¿Cómo fue el fallecimiento del atleta Stiven Bakker?

Evidentemente hay conmoción al tratarse de un deportista joven, pues a sus 27 años se le veía todavía un futuro prometedor en las disciplinas que desempeñaba. Sin embargo, mientras concentraba en Italia se dio el lamentable deceso, que sigue en investigaciones para su respectiva resolución.

Recién hace unos días compitió en la Copa del Mundo concretada en Francia. Allí alcanzó un quinto lugar en sprint, un sitio 18 en persecución y un vigésimo puesto en la salida en masa. Con esto, se concretaba una prometedora preparación para futuras competiciones, esto después de su pausa obligada por temas de salud.

Y es que en 2022 fue diagnosticado con miocarditis, situación que le impidió seguir con su rutina de preparación intensa para el ya mencionado biatlón. Sin embargo, tras presentarse su respectiva alta médica, regresó a las actividades que le permitieron seguir en el involucramiento con el equipo nacional de Noruega.

¿Cómo se encuentra el entorno del atleta Stiven Bakker?

Aunque ya se comentó un poco sobre su historia reciente, el nacido en Noruega era uno de los elementos más importantes del equipo, por lo que a nivel deportivo se sufrió una situación irreparable para las siguientes competencias. Mientras que en el ámbito personal, se indica que la Federación de Biatlón (dos pruebas de invierno: tiro y esquí de fondo) ya brindó el apoyo necesario a familiares y amigos.

Según los reportes, la familia no quiso dar declaraciones y han manejado todo en lo privado, por lo que pidieron la ayuda y la comprensión a la federación noruega y al resto de los medios de comunicación.