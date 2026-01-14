El BRUTAL descenso de Jey Uso en WWE; de ser campeón a aparecer en segmentos de risa

Uno de los luchadores que ha tenido un camino de los más interesante y, a su vez, preocupante, es J ey Uso, quien en tan solo 12 meses pasó de ser una de las apuestas más fuertes en la historia reciente de la WWE a, simplemente, aparecer en los segmentos de risa de la empresa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Jey Uso es un luchador de 40 años de edad que es considerado un veterano de la WWE y que, en el pasado, llegó a ser uno de los más importantes. No obstante, todo parece indicar que la empresa no tiene los mejores planes para él pese a contar con un campeonato en su cintura.

Jey Uso, de ser el rostro de la WWE a aparecer en segmentos de risa

Fue durante enero del 2025; es decir, hace exactamente un año, que Jey Uso sorprendía a propios y extraños luego de quedarse con el Royal Rumble, lo cual le auguraba un éxito interesante toda vez que le daba la oportunidad de medirse a alguno de los dos Campeones Mundiales que había en la empresa.

En este punto, vale decir que la mancuerna que hacía con su hermano Jimmy es considerada de las mejores en la historia de la WWE; sin embargo, una vez que comenzó su camino por separado tuvo una serie de errores que, pese a esto, no le impidieron convertirse en Campeón Pesado.

Jey Uso se consagró campeón en la última edición de Wrestlemania, título que, sin embargo, no le impidió seguirse equivocando de manera constante en el ring. La WWE detectó sus fallos, por lo que decidió quitarle el campeonato en medio de las críticas que el samoano recibió en redes sociales.

¿Cuál es la actualidad de Jey Uso?

Hoy, después de un año de su gran realce en la WWE , Jey Uso es Campeón de Parejas junto a su hermano; empero, parece que la empresa no considera que pueda estar nuevamente en los planos estelares, pues en las últimas ediciones de RAW se ha dedicado a lanzar promos y formar parte de segmentos chistosos junto a equipos como The Alpha Academy.