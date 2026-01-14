Esta es la pelea de box más CORTA en la historia; solo duró 4 segundos

El box se ha convertido en uno de los deportes más vistos y seguidos a nivel mundial, aunque es una realidad que en México la popularidad es aún más grande gracias a las increíbles leyendas que han puesto el nombre del país en alto. En ese sentido, son muchas las curiosidades y mitos que existen alrededor de este deporte.

Posiblemente, una de las más interesantes guarda relación con la pelea de box más corta en la historia, misma que, de acuerdo con los conteos, únicamente duró 4 segundos. Si quieres conocer más respecto a esta información, así como los boxeadores que protagonizaron la misma, quédate con nosotros.

¿La pelea de box más corta en la historia duró solo 4 segundos?

Podría pensarse que cuatro segundos en un deporte de alto rendimiento es mucho tiempo; sin embargo, si se considera que esta pelea apenas comenzaba cuando ya había terminado, entonces la situación cambia por completo. La misma se llevó a cabo la noche del 4 de noviembre del año 1947; es decir, casi 80 años en el pasado.

Te puede interesar: Estos son los actuales campeones de la WWE rumbo al Royal Rumble

Te puede interesar: ¿Quién es el club más caro de la Liga BBVA MX en el CL2026?

|Boxe Manía

Esta se realizó en el torneo pugilista Golden Gloves de Minneapolis, Minnesota. Los atletas que se vieron las caras fueron los estadounidenses Pat Brownson y Mike Collins, quienes quedarán en la historia por estelarizar una función que, con reglas distintas a las actuales, permitió que trascendiera los niveles de la lógica.

Fue aquí cuando, tan solo 4 segundos después de haber iniciado el combate, Mike Collins conectó un certero golpe que mandó al suelo a Brownson, lo cual generó que el referí de aquel combate descalificara a este al considerar el golpe lo suficientemente fuerte como para no seguir la pelea.

¿Collins logró ganar el torneo de box tras noquear a su rival en 4 segundos?

Se sabe que, luego de ganar esta pelea de box, Collins no tuvo la fortuna de quedarse con el torneo, mismo que se quedó en manos de Richard Hagan . A partir de ahí son muchas las peleas que han terminado en un corto periodo de tiempo; sin embargo, ninguna lo ha hecho en 4 segundos o menos.