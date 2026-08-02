OFICIAL: Los atletas mexicanos que participarán HOY domingo 2 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La delegación mexicana vive este domingo 2 de agosto una jornada histórica en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con la misión de afianzarse en la cima del medallero, los atletas aztecas salieron a darlo todo desde las primeras horas de la mañana.

Reyes de la marcha y el atletismo

La actividad arrancó en el circuito urbano del Malecón con un desempeño espectacular en la marcha de 21 km. La olímpica Alegna González hizo valer los pronósticos y conquistó la medalla de oro en la categoría femenil, seguida por Alejandra Ortega. Por su parte, la rama varonil firmó un brillante 1-3 con Ricardo Ortiz colgándose la presea dorada y Roberto Vásquez asegurando el bronce para la causa mexicana. En el medio maratón femenil, México consigue el 1-2 con Laura Galván y Adela Honorato

Precisión sobre la fosa y potencia en el ring

En el Centro Acuático, los clavadistas mexicanos entran en acción buscando mantener la hegemonía continental en las finales de trampolín y plataforma, aportando ejecuciones impecables de cara a las calificaciones finales. Mientras tanto, en el cuadrilátero, pugilistas seleccionados aztecas se juegan su pase a las fases semifinales en combates de alto voltaje frente a rivales caribeños.

Deportes de conjunto a escena

La actividad de equipo no se queda atrás. En el diamante, la Selección Mexicana de Beisbol encara un duelo de pronóstico reservado ante Nicaragua. En el cierre dominical, la Selección Femenil de Futbol se mide ante Jamaica en un choque vital del torneo. Además, México tiene representación activa en las fases clasificatorias de voleibol, baloncesto 3x3 y racquetbol.

Con una cosecha de metales que sigue en ascenso constante, la representación azteca demuestra en tierras dominicanas por qué es la potencia a vencer en la región.

Mexicanos que entrarán en acción este domingo 2 de agosto en estos otros deportes:

Atletismo (Femenil y varonil)

Gimnasia artística (Individual varonil)

Beisbol (México vs Nicaragua)

Basquetbol (México vs Puerto Rico femenil)

Basquetbol 3x3 (México vs Colombia femenil, México vs Puerto Rico varonil)

Boxeo (Femenil y varonil)

Ciclismo de ruta (Varonil)

Clavados (Femenil y Varonil)

Futbol (México vs Jamaica femenil)

Balonmano (México vs Cuba femenil)

Hockey sobre pasto (México vs Cuba varonil)

Vela (Femenil y varonil)

Tiro (Femenil y varonil)

Squash (Femenil y varonil)

Tenis de mesa (Femenil y varonil)

Voleibol (México vs Trinidad y Tobago femenil)

Lucha libre (Varonil)

TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.

