Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 4 de la Champions League

En el que probablemente sea el duelo más importante de la Jornada 4, Atlético de Madrid vs Bayern Múnich promete emociones a raudales. Ante eso, este artículo te indica cómo y dónde ver EN VIVO el duelo entre españoles y alemanes. Todo está pactado para darse el próximo martes 03 de noviembre en la cancha del Estadio Metropolitano… a las 14:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Atlético de Madrid vs Bayern Múnich de la Champions League?

Los colchoneros siguen en su durísima labor de mantenerse en lo más alto de las competencias (LaLiga y Champions League). En España se mantiene firme persiguiendo al Barcelona, duelo que se dará el domingo 08 de noviembre. Mientras que en Champions League recibirán a una potencia europea, donde la urgencia es sumar puntos, esto para instalarse en la parte alta-media de la clasificatoria.

Mientras tanto, los germanos son uno de los candidatos a pelear por todo en Europa. Por ello, hay tensión al consumar ya dos empates (Viking y Arsenal) en la presente Liga de Campeones. En ese sentido, aunque se entiende que es una visita complicada, no hay opción de perder unidades o el acercamiento al cierre de la Fase de Liga se tornará en inquietud por los resultados adversos.

¿Dónde ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs Bayern Múnich de la Champions League?

Ante la abrumadora oferta de servicios streaming en México, los dos espacios donde se consume Liga de Europa y Premier League son dos: HBO MAX y FOX ONE. Por ello el consumidor del futbol de élite debe estar atento a los anuncios de estas plataformas en los juegos a transmitir fecha tras fecha. En esta ocasión, este duelo va por las opciones streaming y TV de Paga de FOX ONE.

Probables alineaciones Atlético de Madrid vs Bayern Múnich