Atlético de Madrid vs Manchester United: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 2 de la Champions League

En cierta medida estos clubes se parecen bastante, pues son dos gigantes que se han visto fuera de grandes triunfos en años recientes. Ahora, la Champions League les cruza y este es el artículo donde puedes conocer dónde y cómo ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs Manchester United. La Jornada 2 ofrece este duelo entre españoles e ingleses a disputarse el martes 13 de octubre… a las 13:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Atlético de Madrid vs Manchester United de la Jornada 2 de la UCL?

Los colchoneros han iniciado con paso firme en sus actividades domésticas, donde son los máximos perseguidores del Barcelona que marcha en la punta de España. Sin embargo, el calendario les cruzó con el Liverpool en Anfield en la primera fecha de esta Champions League. Dicha situación terminó con derrota de 2-1 y ahora quieren que los ingleses de Manchester paguen los platos rotos.

Por su parte, los Red Devils iniciaron con una contundente victoria (4-0) sobre el Sabah Futbol Klubu de Azerbaiyán. Sin embargo, toca la primera visita de la temporada europea y nada más que al hogar de los colchoneros. El duelo se espera cerrado y peleado, aunque Manchester United no ha ofrecido buenas presentaciones en general en la liga inglesa. Si quieren despertar, este es el encuentro ideal.

#AtleticoDeMadrid #ChampionsLeague #Champions #UCL ♬ sonido original - Blaugrana77 @cronicasnocturnas3 🔥🏆 ¡REMONTADA DEL LIVERPOOL EN LA CHAMPIONS! 🔴⚽ ¡Partidazo en Anfield! El Liverpool remontó 2-1 al Atlético de Madrid en la primera jornada de la Champions League 2026/27. 🇬🇧🇪🇸 El Atlético golpeó primero con Marcos Llorente al minuto 17, tras una gran asistencia de Julián Álvarez. Pero los Reds reaccionaron antes del descanso y Dominik Szoboszlai puso el empate al 40’. Ya en la segunda mitad, Alexis Mac Allister apareció al minuto 50 con un potente disparo para darle la vuelta al marcador. 💥 🔴 Liverpool 2-1 Atlético de Madrid ⚽ 17’ Llorente ⚽ 40’ Szoboszlai ⚽ 50’ Mac Allister El Liverpool se queda con tres puntos de oro en Anfield, mientras que el Atlético comienza su camino europeo con una dolorosa derrota. 🔥🏆 #Liverpool

¿Dónde ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs Manchester United?

La máxima competencia de clubes en el mundo ha tenido dos opciones de transmisión en México en los años recientes. Estas posibilidades las brindan FOX ONE y HBO MAX. Ambas plataformas (que también cuentan con canales en TV de Paga) se dividen los partidos por jornada y en esta oportunidad, el Atlético de Madrid vs Manchester United va por la oferta de opciones de FOX.

Posibles alineaciones Atlético de Madrid vs Manchester United