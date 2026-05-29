¡No es broma! Atlético de Madrid ofrece boletos de Bad Bunny al Barcelona por el traspaso de Lamine Yamal

La Temporada 2025-26 de LaLiga de España ha culminado. Luego del campeonato del FC Barcelona, escuadra que se hizo del título tras terminar la campaña con 94 puntos, empiezan los rumores de traspasos de cara al siguiente certamen que va a dar inicio tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aprovechando la gira de Bad Bunny por España, el Atlético de Madrid hizo un ofrecimiento mediante redes sociales. Y es que el artista de Puerto Rico tiene 10 fechas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, actuaciones que empiezan del 30 de mayo y finalizan el 15 de junio tras haber dado conciertos en la ciudad de Barcelona.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

"HERE WE GO! Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’", se lee en las redes sociales del Atleti.

Poco después de dicha oferta, redoblaron esfuerzos tras el sold out de Bad Bunny en la primera fecha a presentarse en Madrid, ahora incluyendo a Pedri en la operación.

"HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo", agregaron.

Finalmente, terminaron con la broma en Instagram, donde aclararon a los aficionados que no se dejen llevar por los engaños en redes sociales.

"Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça".