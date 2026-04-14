Atlético de Madrid vs Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de vuelta de la Champions League; marcador online

El Metropolitano se viste de gala este martes 14 de abril para un duelo que promete chispas. El Atlético de Madrid recibe al Barcelona a las 13:00 horas (CDMX) en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, con la balanza inclinada hacia el bando colchonero tras el sorpresivo 2-0 obtenido en la ida en el Camp Nou.

Los dirigidos por el Cholo Simeone llegan en una posición de privilegio. La solidez mostrada en territorio catalán les permite encarar este cierre con la confianza de que su estadio es un auténtico búnker en eliminatorias europeas. Con figuras como Antoine Griezmann y Julián Álvarez en punta, el Atleti buscará castigar cualquier espacio que deje un Barcelona obligado a volcarse al ataque desde el primer minuto.

Por su parte, el equipo de Hansi Flick llega contra las cuerdas y mermado por ausencias sensibles en defensa, como la de Pau Cubarsí. Sin embargo, la artillería blaugrana encabezada por Robert Lewandowski y el desequilibrio de Lamine Yamal son argumentos suficientes para soñar con una remontada épica. El Barcelona necesita ganar por dos goles para forzar la prórroga o por tres para avanzar directo, una misión titánica ante la mejor defensa del torneo.

Pronóstico del Atletico de Madrid vs Barcelona hoy martes 14 de abril 2026

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan hoy en un partido que promete ser de alta tensión. Con la ventaja de 2-0 obtenida por los colchoneros en la ida, las casas de apuestas y analistas sugieren un partido abierto donde los culés saldrán a arriesgarlo todo.

Barcelona es favorito para ganar, el Atleti para clasificar. Aunque los blaugranas son favoritos en las cuotas para ganar el partido, la clasificación sigue inclinada hacia el Atlético debido a la renta de dos goles obtenida en el Camp Nou.

Horario y dónde seguir en vivo el Atletico de Madrid vs Barcelona

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

Sigue el partido minuto a minuto a través de aztecadeportes.com

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