Atlético de Madrid confirma a Obed Vargas a horas de enfrentar al Barcelona

El Estadio Metropolitano se prepara para el duelo donde el Atlético de Madrid y el Barcelona definirán al primer semifinalista español en la UEFA Champions Leaguel. El juvenil mexicano Obed Vargas ha sido incluido por Diego Simeone para este trascendental choque de vuelta de los Cuartos de Final.

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¿Cuántos partidos ha jugado Obed Vargas con Atletico de Madrid?

El mediocampista azteca, quien llegó al conjunto colchonero este mercado invernal procedente del Seattle Sounders, sigue ganándose la confianza del Cholo. Su presencia en la lista de convocados para la Champions no es casualidad; tras sumar valiosos minutos (318) en LaLiga y la Copa del Rey, Vargas ha participado en seis encuentros en el Atlético de Madrid desde su llegada y se perfila como una pieza de recambio en un mediocampo que hoy deberá trabajar horas extra para contener el ímpetu blaugrana.

El Atlético de Madrid llega a casa con una buena ventaja. En el partido de ida disputado en el Camp Nou, los rojiblancos dieron un golpe de autoridad al imponerse 2-0 con anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sørloth. Este resultado obliga al Barcelona de Hansi Flick a realizar una actuación prácticamente perfecta en la capital española.

Our squad for tonight 💪 pic.twitter.com/KzESxwN0yg — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 14, 2026

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¿Qué necesita cada equipo para avanzar?

Atlético de Madrid: El panorama es claro para los locales. Cualquier victoria o empate les otorga el pase directo. Incluso una derrota por un gol de diferencia (0-1, 1-2) los mantendría con vida en las semifinales. La solidez defensiva, marca registrada de la casa, será su mayor argumento.

El panorama es claro para los locales. Cualquier victoria o empate les otorga el pase directo. Incluso una derrota por un gol de diferencia (0-1, 1-2) los mantendría con vida en las semifinales. La solidez defensiva, marca registrada de la casa, será su mayor argumento. FC Barcelona: Los culés necesitan una remontada épica. Para avanzar de forma directa, deben ganar por tres goles de diferencia (0-3, 1-4). En caso de ganar por exactamente dos goles (0-2, 1-3), forzarían la prórroga y, de persistir la igualdad en el global, los tiros penales.

La historia reciente favorece al Atlético de Madrid en casa, donde se ha vuelto un equipo casi imbatible en fases de eliminación directa. Sin embargo, el Barcelona llega como líder de LaLiga y con la urgencia de rescatar su prestigio europeo.

