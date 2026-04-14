Partidos de HOY martes 14 de abril en los Cuartos de Final de vuelta de la Concachampions 2026

Dos Gigantes del futbol mexicano saltan a la cancha este martes 14 de abril con realidades distintas, pero con la misma urgencia de demostrar por qué la Liga BBVA MX ha dominado históricamente la CONCACAF Champions Cup 2026. La actividad inicia en Puebla y cierra con un duelo que pondrá a prueba la jerarquía americanista.

Cruz Azul vs LAFC - Estadio Cuauhtémoc - 19:00 horas

La Máquina de Cruz Azul se encuentra contra las cuerdas. Tras un doloroso 3-0 en la ida ante Los Angeles FC (LAFC), el conjunto celeste se muda al Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas con la misión de firmar una remontada histórica. El panorama es complejo: los dirigidos por Nicolás Larcamón encadenan seis partidos oficiales sin conocer la victoria, incluyendo el reciente empate en el Clásico Joven.

Sin embargo, el optimismo se basa en los antecedentes en este mismo torneo, donde ya fueron capaces de golear 5-0 al Vancouver FC. Por su parte, el equipo californiano llega con la tranquilidad de la ventaja, aunque con la guardia alta tras caer ante Portland en la MLS. Si bien el LAFC ha sido sólido, su defensa ha permitido goles en cada una de sus salidas internacionales este año, una rendija por donde Cruz Azul espera colarse para obrar el milagro.

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América vs Nashville SC - Estadio Banorte - 21:30 horas

A las 21:30 horas, el Estadio Banorte será el escenario donde el América se juegue la temporada internacional frente al Nashville SC. Tras un empate sin goles en la ida, la ecuación es simple: ganar o morir. El equipo de André Jardine atraviesa una crisis de resultados con cinco partidos sin ganar, una racha inusual para el conjunto de Coapa.

Más allá del pase a semifinales, el orgullo está en juego. Las Águilas buscan su octava corona de Concachampions para despegarse de Cruz Azul y convertirse en el máximo ganador en solitario del certamen. Pero el rival no será sencillo; Nashville SC llega como líder de la Conferencia Este de la MLS y con el pecho erguido tras haber eliminado al Inter Miami de Lionel Messi. El cuadro norteamericano ha demostrado ser un visitante incómodo, perdiendo solo uno de sus doce encuentros en este 2026.

Los dos encuentros los podrás seguir a través de nuestro sitio aztecadeportes.com

