Lo descartaron en Cruz Azul, lo conocaron de emergencia por WhatsApp, y marcó el gol que cambió su historia

El fútbol no avisa cuando va a cambiarte la vida. A veces lo hace con un mensaje de Whatsapp a las 10:50 de la mañana.

El delantero argentino Augusto Lotti, que dejó Cruz Azul tras una etapa discreta, en donde marcó tres goles en 22 partidos y una salida que pasó desapercibida para liberar un cupo de extranjero, acaba de protagonizar una de esas historias que parecen escritas para el cine.

La mañana del partido ante Barracas Central, Lotti no estaba convocado con el Club Atlético Platense. No figuraba en los planes iniciales. Pero una gripe dejó fuera a Gonzalo Lencina y el técnico Walter Zunino tuvo que improvisar.

Zunino le mandó al delantero un mensaje de Whatsapp urgente para que se integrara a la concentración. Lotti respondió sin dudar. Confirmó que estaría en el hotel poco después del mediodía, con total disposición.

Y lo que vino después fue puro olfato goleador. Ingresó al minuto 82. Cuatro minutos más tarde, marcó el gol que definió el partido para Platense. Un tanto que no solo dio tres puntos, sino que selló su redención personal.

Del cuestionamiento a la revancha

En México su paso dejó más dudas que certezas. Bajo la presión de un club grande y con competencia interna fuerte, nunca logró consolidarse. Incluso se le recuerda por haber desplazado a Diber Cambindo en un momento específico, pero sin el impacto esperado.

Ahora, tras regresar a Argentina, Lotti encontró algo de confianza y protagonismo. Fue parte del equipo campeón del Torneo Apertura 2025 y ahora suma otro capítulo que alimenta su nueva narrativa.

Curiosamente, su vínculo emocional con Cruz Azul no se ha roto del todo. Hace poco se filtraron imágenes suyas entrenando con indumentaria oficial del club cementero, detalle que sorprendió a más de un aficionado.

Pero más allá de eso, esta es una historia de resiliencia y de aprovechar oportunidades. A Lotti esa oportunidad le llegó por WhatsApp y la convirtió en gol.