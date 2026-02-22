¿Ya se siente campeón? La curiosa celebración de Nicolás Larcamón en el triunfo de Cruz Azul sobre Chivas

Cruz Azul confirmó su título de candidato al derrotar a Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026, equipo que venía invicto hasta el momento de cruzarse a La Máquina. Si bien es cierto que los focos están puestos en Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez, autores de los dos goles de los cementeros, Nicolás Larcamón se llevó todas las cámaras al haber festejado con euforia el triunfo de su equipo ante los rojiblancos.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador argentino no pudo sostener la emoción y, mirando hacia la grada, cayó de rodillas en el césped del Estadio Cuauhtémoc. Larcamón agitó sus manos con fuerza y, elevando la voz, celebró el triunfo de Cruz Azul arrebatándole el invicto a los dirigidos por Gabriel Milito.

Nicolás Larcamón festejó con euforia el triunfo ante Chivas|Captura de pantalla

Luego, se puso de pie para celebrar la victoria con sus jugadores y Jeremy Márquez fue uno de los que festejó junto con Larcamón. La celebración del entrenador de Cruz Azul generó repercusión en redes sociales, donde distintos aficionados de la Liga BBVA MX comentaron que su reacción fue como si La Máquina habría sido campeón del futbol mexicano.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, ciertos aficionados de Cruz Azul hicieron hincapié sobre que los jugadores cementeros festejaron el triunfo por su cuenta y ninguno se dirigió hacia Larcamón para celebrar junto con él. “Uy, nadie celebró con Larcamon. Incluso Jeremy ni lo peló. Está rara la cosa”, fue lo que expresó un aficionado sobre lo sucedido en la ciudad de Puebla.

Le quito Cruz Azul el invicto a Chivas… pic.twitter.com/nNfgfFyID2 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) February 22, 2026

Así se encuentra Cruz Azul en la tabla tras vencer a Chivas

El triunfo de Cruz Azul frente al Guadalajara generó autoridad y posicionó al equipo de Larcamón a solamente dos unidades de los rojiblancos, quienes son líderes del Clausura 2026. La Máquina alcanzó los 16 puntos en 7 fechas disputadas y finalizarán la jornada como escoltas de Chivas, quienes están en lo más alto con 18 unidades.

TRIUNFO DE LA MÁQUINA 🚂



Victoria sobre Chivas en el Estadio Cuauhtémoc 💙 pic.twitter.com/HkCq20kZO7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 22, 2026

El próximo partido de Cruz Azul en la Liga BBVA MX

La Jornada 8 de la Liga BBVA MX significará otro duro reto para los dirigidos por Larcamón. Resulta que Cruz Azul deberá visitar Nuevo León para enfrentar a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA. El duelo se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 19:00 horas (tiempo Centro de México).

