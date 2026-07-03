Dónde y en qué estadio se juega el Australia vs. Egipto del Mundial 2026

Australia y Egipto se medirán este viernes 3 de julio en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con la misión de mantenerse en el camino del el torneo más importante del futbol internacional.

Ambas selecciones llegaron a esta instancia después de finalizar en el segundo lugar de sus respectivos grupos. Los australianos fueron escoltas en el Grupo D, mientras que los egipcios hicieron historia al conseguir la primera victoria mundialista de su historia y terminar segundos en el Grupo G.

¿Dónde se juega el Australia vs. Egipto?

El encuentro se disputará en el Estadio Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este inmueble se encuentra en el área metropolitana de Dallas, Texas, y es uno de los estadios con mayor capacidad de todo el torneo, por lo que se espera una gran entrada para este compromiso de eliminación directa.

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El partido está programado para este viernes 3 de julio y comenzará a las:



12:00 PM (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) 13:00 horas de Dallas

21:00 horas de El Cairo

04:00 horas de Canberra (4 de julio)

El ganador avanzará a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y enfrentará al vencedor de la llave entre Argentina y Cabo Verde. Australia intentará conseguir por primera vez una victoria en una ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo, mientras que Egipto buscará seguir ampliando el mejor torneo de su historia.

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