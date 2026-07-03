Los juegos GRATIS HOY viernes 3 de julio que transmitirá TV Azteca por TV abierta del Mundial 2026™

Las pantallas de TV Azteca se visten de gala para transmitir completamente GRATIS por televisión abierta uno de los duelos más atractivos y cruciales de los dieciseisavos de final del Mundial 2026™: la poderosa Selección de Argentina, con la presencia de Lionel Messi, se enfrenta a la auténtica revelación del torneo, Cabo Verde.

La transmisión arrancará en punto de las 16:00 horas (tiempo del centro de México) este viernes 3 de julio. Como ya es una tradición que garantiza el mejor entretenimiento, el partido contará con las voces del "Dream Team" de la crónica deportiva. Christian Martinoli llevará el ritmo de la narración con sus icónicas frases, acompañado por el análisis agudo del 'Doctor' Luis García, las ocurrencias impredecibles del inmortal Jorge Campos, la elegancia de Zague y la sabiduría táctica del campeón del mundo Jorge Valdano. Una combinación perfecta de picardía, conocimiento y experiencia que solo el bando de las canteras de la verdad puede ofrecer.

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¿A qué hora se transmite Argentina vs Cabo Verde por TV Azteca?

La transmisión comenzará en Azteca 7 a partir de las 15:40 horas, tiempo del centro de México, y a través de nuestro sitio (aztecadeportes.com) y la APP de Azteca Deportes iniciará a las 15:10 horas.

¿Cómo llegan Argentina y Cabo Verde para este encuentro?

El terreno de juego del Miami Stadium será el escenario de un choque inédito. Por un lado, la Argentina de Lionel Scaloni llega con paso perfecto tras liderar de forma contundente su grupo y con un Lionel Messi inspirado que busca seguir expandiendo su legado histórico en las Copa Mundial de la FIFA™. Sin embargo, la complacencia no está permitida en el vestidor sudamericano.

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Frente a ellos estará el combinado de Cabo Verde, un equipo africano que ha demostrado ser un auténtico dolor de cabeza para los gigantes, avanzando invicto a esta ronda de eliminación directa tras registrar empates heroicos ante potencias internacionales de la talla de España y Uruguay.

