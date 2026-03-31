Fue figura de la AAA y una leyenda de la lucha libre mexicana; hoy está cerca del retiro

La lucha libre mexicana se ha consolidado como una de las mejores en todo el mundo gracias al impacto y la calidad de sus estrellas. Un ejemplo de lo anterior es precisamente Averno, quien formó parte de la AAA hace algunos años y que, ahora, se perfila para retirarse del profesionalismo.

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Averno ha tenido la oportunidad de formar parte de las empresas de lucha libre más grandes que existen en México, destacando su paso por la AAA hace unos años. Hoy, el rudo por excelencia que forma parte del CMLL sabe que el retiro está más cerca que nunca. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Averno, ex figura de la AAA, está listo para el retiro?

Fue durante una conferencia de prensa en el CMLL que Averno habló sobre su futuro como luchador profesional, esto después del retiro de El Satánico y de la forma en cómo otras estrellas, como Atlantis y Blue Panther, se mantienen activos pese a su longevidad.

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Bajo este contexto, Averno dejó claro que espera seguir como activo durante cuatro o cinco años más antes de retirarse del profesionalismo. Eso sí, dejó claro que la situación no está confirmada y que mucho depende de su estado físico, esto considerando que actualmente tiene 48 años de edad.

Del mismo modo, dijo que una de sus principales metas antes de retirarse es quitarle la máscara a Místico, quien en el pasado también formó parte de la AAA y que, en esencia, se ha convertido en uno de los rivales más espectaculares que ha tenido a lo largo de su carrera en el cuadrilátero.

¿Cuáles fueron los logros de Averno en la AAA?

Averno formó parte de la AAA durante un total de siete años hasta antes de salir de la empresa para volver al Consejo Mundial de Lucha Libre. En la Tres Veces Estelar, el rudo por excelencia fue campeón de parejas junto a Chessman, así como campeón mundial de tríos en tres ocasiones distintas junto a luchadores como Chessman, Cibernético, Ricky Marvin y Súper Fly.