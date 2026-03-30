¡Mbappé no había debutado! ¿Qué ocurría en el mundo la última vez que el Barcelona ganó la Champions?

El FC Barcelona logró colarse a la etapa de cuartos de final de la Champions League, misma que iniciará en unos días y en donde el cuadro blaugrana se medirá al Atlético de Madrid buscando superar lo hecho en la edición pasada en donde se quedaron en la antesala de una gran final.

ronaldinho barcelona

A lo largo de su historia, el FC Barcelona ha sumado un total de cinco títulos de Champions League, siendo el de la temporada 2014 - 2015 el último hasta ahora. Ante esta situación, luce interesante conocer qué ocurría en el mundo del futbol hace más de una década, cuando los culés se convirtieron en el mejor equipo de Europa.

¿Qué ocurría en el mundo cuando Barcelona fue campeón de la Champions por última vez?

Hace 11 años, cuando el Barcelona ganó su última Champions League, Kylian Mbappé aún no debutaba profesionalmente con el Mónaco. Del mismo modo, Erling Haaland, hoy jugador del Manchester City de la Premier League, tenía apenas 14 años, por lo que era un completo desconocido.

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Álvaro Arbeloa, hoy técnico del Real Madrid, era jugador activo del conjunto merengue, un hecho similar a lo que ocurría con Xabi Alonso, su antiguo DT. Además, Piqué y Shakira eran un amoroso matrimonio y el Real Madrid apenas tenía 10 Champions, mientras que jugadores como Camavinga, Vinícius y Rodrygo eran unos niños.

En el ámbito nacional, Tigres apenas sumaba tres títulos de Liga BBVA MX, mientras que el VAR no existía en México y el resto del mundo. Querétaro, de la mano de Ronaldinho, llegaba a una final de Liga frente a Santos, mientras que Cruz Azul sumaba casi 20 años sin ser campeón y Chivas comenzaba a tener algunos problemas de descenso.

¿Cuándo juega el Barcelona los cuartos de final de la Champions League?

Después de eliminar al Newcastle en la ronda previa, el Barcelona disputará los cuartos de final de la UEFA Champions League nada más y nada menos que ante el Atlético de Madrid de Obed Vargas. La ida se llevará a cabo en el Camp Nou el 8 de abril, mientras que la vuelta será en el Metropolitano el 14 del mismo mes.