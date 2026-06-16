Aymen Hussein, el héroe de Irak en el Mundial 2026 que perdió a su padre en un ataque y no sabe nada de su hermano desaparecido por ISIS

La Copa Mundial de la FIFA está llena de historias de superación como la de Aymen Hussein, goleador de Irak que convirtió el primer gol de su selección en el Mundial 2026 y que ha logrado superar a las adversidades para llevar a su nación de vuelta a la máxima justa mundialista luego de 40 años.

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La historia de Aymen Hussein, goleador de Irak que perdió a su padre y a su hermano

La historia de Aymen Hussein está rodeada de adversidades y es que a los 12 años perdió a su padre, un oficial de Ejército iraquí que murió en un atentado por parte de terroristas de Al-Qaeda, pero esto no mermó sus sueños de convertirse en futbolista.

Hussein nació en 1996 en la ciudad de Hawija, una de las más afectadas por la guerra y encontró en el futbol el refugio que necesitaba para escapar de su realidad y encontrar un motivo de superación.

“Si dejo el fútbol, no cambiará nada. No recuperaré ninguna de las cosas que perdí. Es más, doy gracias a Dios por mi situación. En mi casa tengo paredes. Muchos de los iraquíes desplazados viven en tiendas de campaña", dijo Hussein en una entrevista.

Sin embargo, las adversidades no han quedado ahí ya que en 2014 su hermano, quien fungía como policía, fue secuestrado por terroristas de ISIS cuando su familia huía de su natal Hawija y hasta ahora no se sabe nada de su paradero.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Iraq v Norway - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 16, 2026 Iraq’s Aymen Hussein celebrates scoring their first goal with Ali Al Hamadi REUTERS/Pilar Olivares TPX IMAGES OF THE DAY|Pilar Olivares/REUTERS

Su llegada a Estados Unidos no ha sido menos complicada y en cuanto puso un pie en el Aeropuerto de Chicago fue interrogado durante cerca de siete horas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para conocer sus verdaderas intensiones de su visita a la Unión Americana: "Me trataron como terrorista", confesó.

Hussein fue el artífice de la clasificación de Irak a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al convertir el tanto en el Repechaje ante Bolivia y calificar de nueva cuenta a su país luego de 40 años.

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