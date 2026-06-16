¡Soberano debut! Mbappé firma doblete y Francia liquida a Senegal en un cierre de locura

La selección de Francia firmó sus primeros tres puntos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer por 3-1 a un combativo Senegal. El encuentro, celebrado bajo una atmósfera electrizante, tuvo como gran protagonista a Kylian Mbappé, quien con un doblete sensacional demostró por qué es el rey del futbol actual.

El cerrojo africano aguantó los embates galos durante más de una hora, pero la resistencia se rompió en el segundo tiempo con una exhibición de contundencia europea.

Al minuto 66, la pizarra se inauguró mediante una gran jugada colectiva; Kylian Mbappé aprovechó un pase perfecto y enganchó un disparo raso al centro ante el que Edouard Mendy no pudo hacer nada para el 1-0. Con el momento anímico a favor, Les Bleus extendieron la ventaja al 82' gracias a Adrien Rabiot, quien asistió a Bradley Barcola dentro del área para que este definiera con una vaselina de antología poniendo el 2-0.

El cierre del cotejo se convirtió en una auténtica montaña rusa. En el tiempo de compensación (95'), una sensacional acción individual de Ibrahim Mbaye terminó con un disparo cruzado inatrapable para Mike Maignan, encendiendo la esperanza de Senegal con el 2-1.

Sin embargo, el gusto les duró un suspiro. Apenas un minuto después (96'), Mbappé tomó el balón en las afueras del área y sacó un bombazo de larga distancia que se incrustó en la escuadra superior. Mendy solo movió la cabeza con incredulidad ante la obra de arte que decretó el 3-1 definitivo. Francia ruge en su debut y levanta la mano como el rival a vencer en el certamen.

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Previo del partido

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regala un choque con tintes históricos y aroma a revancha. El poderoso conjunto de Francia inicia su camino en el Grupo I enfrentando al gigante africano, Senegal, reviviendo aquel mítico enfrentamiento de Corea-Japón 2002 que hizo temblar al planeta.

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El banquillo de Les Bleus respira historia pura. Didier Deschamps está a las puertas de la inmortalidad; con el récord de más partidos dirigidos en un Mundial situado en 25, una gran actuación en este certamen grabará su nombre en letras de oro. Tras una eliminatoria casi perfecta (5V, 1E), los galos buscan convertirse en apenas el tercer país en la historia en ligar tres finales mundialistas consecutivas.

A pesar de las tensiones geopolíticas que han acompañado al plantel desde Europa, Deschamps ha mantenido el foco en la cancha, donde presumen una racha demoledora de nueve victorias en sus últimos once compromisos.

Por su parte, Senegal llega firmando el récord vigente más largo para una selección africana, hilando tres justas mundialistas seguidas y avanzando de forma invicta (7V, 3E). No obstante, la gran deuda pendiente de los Leones de la Teranga es superar la barrera de los octavos de final.

Para emular los legendarios cuartos de final de 2002, el cuadro africano deberá corregir con urgencia su zona baja: acumulan 11 partidos mundialistas sin mantener su portería en cero y no lograron ganar en sus amistosos previos ante rivales clasificados.

Pronóstico del Francia vs Senegal hoy martes 16 de junio 2026

Francia tiene demasiada profundidad de plantilla. La jerarquía individual en el medio campo con Tchouaméni y las bandas con Dembélé y Olise deberían inclinar la balanza en los segundos 45 minutos ante el desgaste físico de los africanos.

Horario y dónde seguir en vivo el Francia vs Senegal

Horario: 13:00 horas (Tiempo del centro de México)

Sigue las acciones del encuentro a través de aztecadeportes.com

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