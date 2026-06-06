¿Goleará a Sudáfrica? Esta fue la última vez que México goleó a su rival en Mundiales

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra a escasos días de realizarse. La Selección Mexicana apunta como el favorito en el primer duelo de la justa mundialista ante su similar de Sudáfrica. Cerrando una gira de amistosos que terminó en la victoria 5 a 1 ante la Selección de Serbia.

El historial de México ante Sudáfrica también termina por estar a su favor: 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. Siendo el único duelo en un evento mundial el empate a uno que tuvieron en Sudáfrica 2010. Curiosamente el equipo nacional estaba dirigido también por Javier Aguirre.

Sudáfrica vs México

La última goleada de México en la Copa Mundial de la FIFA™

Hay que remontarnos 56 años para ver la última vez que México goleó a su rival. Siendo en la edición de México 1970 cuando el conjunto nacional venció 4 a 0 a la Selección de Salvador. Los goles fueron anotados por Javier Valdivia (45', 46'), Javier Fragoso (58') y Juan Ignacio Basaguren (83’).

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También podemos destacar triunfos destacados en donde México estuvo cerca de golear a su rival en la justa mundialista. Dejando un marcador final de 3 a 1 en cuatro ocasiones; Croacia vs. México (Brasil 2014), México vs. Irán (Alemania 2006), Corea del Sur vs México (Francia 98) y México vs Checoslovaquia (Chile 62).

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