La curiosa táctica de Sudáfrica para sorprender a México en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En pocos días comenzará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y por ello, el conjunto nacional de Sudáfrica continúa en su instancia de preparación con el objetivo de convertirse en un verdadero dolor de cabeza ante su par de México en un compromiso que tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio.

En este escenario, el primer rival de los mexicanos vendría aplicando una curiosa táctica con la idea de mantener en secreto todas sus tácticas que utilizará en el debut mundialista ante el plantel anfitrión de la justa internacional.

Sudáfrica tuvo su primer entrenamiento en México|Crédito: @BafanaBafana / X

Considerando la información publicada en la cuenta personal de Omar Villa Villa, reportero de Azteca Deportes, el cuerpo técnico del equipo sudafricano evitó el ingreso del público a sus entrenamientos, una situación que no es contemplada por otras selecciones, quienes abrieron las puertas para sus aficionados.

El cronista apuntó que esta estrategia también incluirá la ausencia de declaraciones ante la prensa por parte del cuerpo técnico y jugadores.

Sudáfrica 🇿🇦 absolutamente desaprovechando la cobertura y exposición mediática que tiene a nivel global en estos momentos.@BafanaBafana jueves y viernes a puerta cerrada. Este sábado vs Jamaica será lo mismo. Cero declaraciones de jugadores o cuerpo técnico. Muy mal @SAFA_net 👎🏼 pic.twitter.com/x3yLQZylUB — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) June 6, 2026

México tiene intenciones de reescribir su propia historia

Durante las diferentes ediciones del torneo orbital, la Selección mexicana no pudo superar la instancia de los cuartos de final, etapa a la que llegó en las ediciones de 1970 y 1986.

Sin duda, este dato ilusiona a toda la afición, ya que ambos certámenes se desarrollaron en el país. Por eso, el equipo conducido por el Vasco Aguirre se ilusiona con un futuro promisorio contemplando los últimos resultados alcanzados en los partidos amistosos.

Se debe recordar que en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al final de la Fase de Grupos se clasificarán los dos equipos de cada zona junto a los ocho mejores terceros, situación que evidentemente ampliará la cantidad de seleccionados que se medirán en los 16avos de final.

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