El futbol es un deporte repleto de historias y una de ellas tiene como protagonista a Mykhailo Mudryk, jugador ucraniano que prometía ser una estrella de la Premier League. El delantero fichó por el Chelsea a principios del año 2023 a cambio de 100 millones de euros, siendo uno de los fichajes más caros de la liga. Sin embargo, hoy tendría pensado cambiar de deporte. Por otro lado, un canterano de Cruz Azul debutó en Champions League .

Shakhtar Donetsk, su exclub, utilizó parte del dinero que recibió del traspaso de Mudryk al Chelsea para ayudar a Ucrania en el conflicto bélico que arrastraba contra Rusia. Sin embargo, hace unos meses, el futbolista dio positivo en un control antidoping y, de forma inmediata, fue sancionado con dos años sin poder competir profesionalmente. Por otro lado, estos millones costaría el traspaso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid en 2025 .

Getty Images Mudryk dejaría el futbol para dedicarse al atletismo

Desde ese momento, el club inglés está analizando si rescindir el contrato de Mudryk, pero lejos de desmotivarse, el ucraniano dejaría a un lado el futbol para dedicarse al atletismo. Según el diario Marca de España, el delantero de 24 años se está entrenando con el equipo nacional de velocidad, bajo la tutela de antiguos atletas olímpicos.

Lo cierto es que Mudryk tiene los argumentos necesarios para ser velocista, pues es capaz de alcanzar los 37 km/h en el rectángulo. Ucrania es un país que cuenta con una gran tradición en el atletismo y la condición del jugador del Chelsea no pasó desapercibido. La realidad es que el futuro de Mudryk es una incógnita, pero podría dejar el futbol para dedicarse al atletismo.

Los números de Mykhailo Mudryk en su carrera como futbolista

Desde su debut en el Shakhtar Donetsk en el año 2018, Mudryk jugó un total de 150 partidos. En ellos, logró marcar 22 goles y repartir 30 asistencias, unos números muy destacables teniendo en cuenta que su desempeño en el terreno de juego se volcaba a la banda izquierda. Ahora, con apenas 24 años, podría cambiar el futbol por el atletismo.