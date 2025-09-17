Tiene 20 años, es defensa central y Gabriel Milito podría considerarlo en Chivas

Carlos Soldati es el defensa central que puede ser considerado por Gabriel Milito en Chivas, ya que el Club Tapatío, filial de Chivas, lo anunció como su refuerzo para el Apertura 2025. El jugador de 20 años tiene experiencia en Europa, pues la temporada pasada estuvo en las inferiores del Cagliari de Italia, lo que le da un plus para el conjunto de Guadalajara, que volvió a la senda del triunfo tras quitarle el invicto al América .

Soldati llega al Tapatío de la Liga de Expansión MX, procedente del Querétaro, equipo en el que se formó en sus Fuerzas Básicas. El traspaso se llegó a un acuerdo, luego de que Chivas adquiriera el 50 por ciento de su carta, mientras que los Gallos, que perdieron ante Rayados en la jornada 8 , se quedó con el restante, a fin de tener ganancias en una venta futura.

@carlossoldatii Carlos Soldati llega al Tapatío, filial de Chivas, luego de una temporada en Italia, donde fue campeón

¿Quién es Carlos Soldati, el defensa central que puede ser tomado en cuenta en Chivas?

Carlos Soldati es un jugador que se desempeña como defensa central, su gran virtud es el juego aéreo, pues mide 1.91 metros de altura. El futbolista de 20 años surgió de las inferiores de Querétaro, pero en verano de 2024 tuvo su primera aventura en Europa con el Cagliari.

Soldati tuvo una destacada temporada da en Italia, pues con la categoría Sub-20 ganó la Copa Primavera, luego de disputar 21 partidos, en los cuales marcó un gol y dio una asistencia en 1,847 minutos dentro del terreno de jugo.

“El más grande de México”: Carlos Soldati, defensa central

Carlos Soldati se despidió de Querétaro a través de una publicación que compartió en su cuenta de Instagram y también le dedicó unas palabras a Chivas, club al que llega por medio del Tapatío, su conjunto filial. “Es un honor llegar al equipo más grande de México”, escribió el defensa central, quien espera ser contemplado por Gabriel Milito.