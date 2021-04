Jugadores de Call of Duty recibirán el doble de EXP

A partir del 16 y hasta el 19 de abril los jugadores de ambos títulos de Call of Duty

(WAR ZONE Y COLD WAR) obtendrán el doble de experiencia, el doble de XP de arma y el doble de XP en el pase de batalla. Esta es la oportunidad perfecta para terminar de subir de nivel en la temporada actual.

Como parte del fin de semana, estará disponible un nuevo modo llamado Blueprint Gun Game. La progresión de las armas cambia de una partida a otra, con diferentes planos de armas disponibles. El primer jugador en progresar a través de 20 armas ganará la partida.

Activision ha estado provocando grandes acontecimientos en Warzone durante las últimas semanas, mientras que la amenaza zombi se ha adentrado cada vez más en Verdansk. Una falla reciente mostró el lanzamiento y el aterrizaje de misiles en el mapa de Battle Royale, lo que podría provocar el final del mapa actual a medida que los jugadores lo conocen.

Además, recuerda que la temporada 3 esta a la vuelta de la esquina, pues la fecha de estreno será el 21 de abril del 2021, por lo cual suena lógico que treyarch este regalando la doble experiencia para que los jugadores puedan alcanzar a cobrar la mayoría de recompensas del season pass.

Call of Duty League

El Kickoff de la Etapa III está mas cerca que nunca, ya que la temporada 2021 de la Liga Call of Duty continuiará el 22 de abril en la London Royal Ravens Home Series. Mantente actualizado con el calendario de Call of Duty League para que no te pierdas ningún enfrentamiento.

Ahora obten recompensas en el juego por mirar los partidos de la mejor liga de Call of Duty: durante toda la Etapa III, los espectadores de YouTube pueden ganar fichas de XP doble y XP de arma doble. Solo tienes que asegurarte de conectar tus cuentas de YouTube y Activision para ganar recompensas en el juego durante toda la temporada.