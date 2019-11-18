México se impone en la fase de grupos de los Hearthstone Global Games

La primera semana de los Hearthstone Global Games ha transcurrido y las duplas representantes de México y Argentina han arrancado en la contienda con el pie derecho. Ésta es una competencia por equipos, cada uno de dos integrantes, donde 32 países son elegidos para enfrentarse durante cuatro semanas, de entre los cuales sólo los cuatro mejores se encontrarán en playoffs de eliminación directa.

En esta justa está en juego el honor regional y una bolsa de premios de 75 mil dólares. Los representantes de cada país son elegidos de acuerdo a las ganancias que hayan logrado en el circuito de Masters Tour 2019, pero también se consideran las ganancias a lo largo de toda su carrera, así como contribuciones a la comunidad de Hearthstone, entre otros criterios.

Para representar a México fueron seleccionados Guillermo “Empanizado” Tolosa, el jugador meridano que recientemente aseguró su lugar en el Grandmasters Tour, el circuito de mayor relevancia internacional de Hearthstone; y Josh “Impact” Graham, jugador naturalizado mexicano, quien hizo presencia en el Masters Tour de Bucarest, logrando un top 12 de entre más de 300 jugadores clasificados. Por otro lado, representando a Argentina, e imponiendo con dos jugadores grandmasters, se encuentran Facundo “Nalguidan” Puzzo y Francisco “PNC” Leimontas, siendo este último el único latino que ha participado en una final global de Hearthstone en BlizzCon 2019.

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Las 32 naciones han sido divididas regionalmente en grupos de cuatro para enfrentarse en un bracket de doble eliminación con sets que se definieron a tres de cinco. Las partidas de México estuvieron llenas de épicas remontadas, ya que en ambos encuentros en contra de Brasil y la misma Argentina logró imponerse 3-2, después de haber tenido dos puntos en contra, colocándose finalmente como el líder del grupo C y haciendo relucir particularmente el mazo de sacerdote de combos, con el cual cerraron una rápida y aplastante victoria en el último encuentro.

Por otra parte Brasil, el subcampeón de los juegos globales en el 2018, quedó fuera de la contienda después de haber perdido en contra de los mexicanos en su enfrentamiento inicial, y posteriormente en contra de Canadá en el bracket inferior. Argentina por su lado volvió a encontrarse a la escuadra canadiense en el camino, esta vez en el enfrentamiento decisivo del bracket de perdedores, para dejarla fuera de la contienda de manera definitiva.

Mientras algunas naciones esperan su turno para probar su valor y asegurar su puesto en el top 16 junto con México y Argentina, los países de algunos grupos ya han logrado avanzar, entre los cuales se encuentran: Filipinas y Japón del grupo A, Hong Kong y Taipei China del grupo D, Francia y el Reino Unido del grupo E.

Aún quedan más semanas para seguir los legendarios enfrentamientos que tendrán las escuadras latinas en este gran “mundial” de Hearthstone. No te pierdas la cobertura por Azteca Esports.

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