Esteban Jaramillo triunfa en la Q-School Colombia y encabeza a los nuevos integrantes de la Gira Profesional Mexicana

Esteban Jaramillo se proclamó campeón de la tercera y última Escuela de Calificación previa a la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM). El colombiano se impuso en el Club Rincón de Cajicá, al acabar el torneo con 204 golpes, 12 bajo par, producto de rondas de 66, 68 y 70 impactos.

El podio fue completado por el brasileño Andrey Xavier, con un golpe bajo par, y el chileno Bengjamin Saiz.Wenz, quien quedó en par con 216 golpes totales. El mejor mexicano en esta competencia fue Julio Arronte, quien quedó en cuarta posición tras firmar tarjetas que acumularon 220 golpes. Con esto, Arronte se garantizó una tarjeta completa para la próxima temporada.

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Los 15 mejores de la Escuela de Calificación tienen lugar asegurado en la Gira Profesional Mexicana

La Gira Profesional Mexicana estableció las Escuela de Clasificación para definir a los 15 golfistas y cada uno de ellos tendrá una tarjeta completa en la próxima temporada. Además de Arronte, solo ha otros dos mexicanos entre los 15 mejores y ambos son amateurs: Daniel Montalvo, quien acabó en 10° posición, y Francisco Araiza, el 13° mejor golfista de la competencia.

Además, se dieron ocho tarjetas condicionales donde hay golfistas de Colombia, Puerto Rico, Guatemala, Estados Unidos y Venezuela. Con ello, se culminó el proceso clasificatorio para la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana.

Ahora, todos los golfistas en la clasificación participarán en la Gira Profesional Mexicana y tendrán la posibilidad de jugar en los mejores circuitos de Latinoamérica. Además, podrán sumar puntos en el Official World Golf Ranking.

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