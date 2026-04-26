ÚLTIMA HORA: José Cristóbal Islas conquista la Gira Profesional Mexicana en el Campestre de Tijuana

El golfista mexicano José Cristóbal Islas se proclamó campeón del Caliente.mx Open, novena etapa de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana, tras firmar una actuación sólida de principio a fin en el Club Campestre de Tijuana.

Con una ronda final de 64 golpes, Islas cerró el torneo con un acumulado de 196 impactos, 20 bajo par, para levantar su cuarto título dentro del circuito mexicano y consolidarse como uno de los jugadores más consistentes de la campaña.

La novena parada de la temporada tuvo un significado especial, ya que el Caliente.mx Open se disputó por primera vez en el Club Campestre de Tijuana, en un torneo que repartió una bolsa de 1.8 millones de pesos y otorgó puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR), elevando el nivel competitivo y el impacto internacional del certamen.

“Estoy muy contento con este resultado. Fue una semana muy especial y lograr esta victoria significa mucho para mí”, declaró Islas tras consumar el campeonato.

El mexicano también destacó además la exigencia del campo tijuanense y la importancia de mantener la precisión durante cada jornada. “El campo exige mucha precisión y paciencia. Sabía que tenía que mantener la calma y confiar en mi juego hasta el final”, añadió el campeón, quien encontró en la regularidad la clave para cerrar una semana impecable.

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Becker presionó hasta el final

El brasileño Rafael Becker fue el principal perseguidor de Islas y protagonizó una de las mejores rondas del torneo con una tarjeta de 62 golpes, la mejor de la jornada final. Su acumulado de 197 impactos, 19 bajo par, lo dejó a solo un golpe del mexicano, manteniendo la emoción hasta el cierre. Becker mostró temple y agresividad en la ronda definitiva, consolidándose como uno de los jugadores más sólidos de la semana.

Otro de los protagonistas fue José de Jesús Rodríguez, conocido como “El Camarón”, quien firmó una notable remontada para terminar empatado en la tercera posición con 200 golpes, 16 bajo par, junto a Mauricio Figueroa. Rodríguez volvió a demostrar su jerarquía en el circuito, luego de firmar previamente una ronda de 61 golpes, igualando el récord de campo y colocándose nuevamente entre los protagonistas. Por su parte, Figueroa mantuvo una semana de absoluta consistencia con tarjetas de 67, 67 y 66 impactos.

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La pelea por el Top 10 se mantuvo intensa hasta el final en el Campestre de Tijuana

Con nombres como Roberto Rodríguez Cacho, Alejandro Madariaga y Rodolfo Cazaubón empatados en la quinta posición con 13 bajo par. Además, el amateur Marco Antonio Ferezi terminó como el mejor no profesional en el lugar 27 con 210 golpes (-6), mientras que internacionales como Daniel Gurtner y Jack Townsend también lograron instalarse entre los mejores de la competencia.

Con este triunfo, Islas se suma a la lista de campeones de la temporada 2025-26, compartiendo cartel con nombres como Santiago de la Fuente, Sebastián Vázquez, Manuel Torres y Emilio López, en una campaña que sigue marcando el crecimiento sostenido del golf profesional en México.

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