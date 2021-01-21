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Fútbol

Abraham Ancer buscará revancha esta semana en el The American Express en California

Hace un año el golfista mexicano Abraham Ancer finalizó en la segunda posición del The American Express torneo correspondiente al PGA TOUR que se desarrolla en La Quinta, California.

Abraham Ancer fue segundo en el The American Express en 2020

Escrito por: Azteca Deportes

LA QUINTA, CALIFORNIA.- Después de que la semana anterior rompiera una racha de diez cortes al hilo superados, el mexicano Abraham Ancer llega recargado a California para disputar el The American Express torneo 16 de la temporada 2020-21 del PGA TOUR que tiene como escenario el PGA West (Stadium).

Hace un año, el originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer registró una extraordinaria actuación en la justa que en esta ocasión repartirá una bolsa de seis millones 700 mil dólares. El “Turco” finalizó en segundo lugar en solitario al acumular un score de 264 golpes, 24 bajo par, a dos de diferencia con respecto al campeón el estadounidense Andrew Landry.

Ancer hará su aparición mañana en el Stadium Course en punto de las 11:10 horas tiempo de la Ciudad de México y lo hará en compañía del australiano John Senden y del estadounidense Scottie Scheffler. Por su parte a Landry lo acompañarán sus compatriotas Gary Woodland y Patrick Reed.

El cuatro veces ganador de Majors, el estadounidense Brooks Koepka regresa a la actividad en el PGA TOUR y hará su debut en el The American Express; por su parte el local e integrante del Salón de la Fama Phil Mickelson, anfitrión de la competencia hará su aparición 18 destacando sus triunfos en 2002 y 2004.

El torneo se jugará en dos campos, en lugar de tres, y sin el formato tradicional pro-am debido a las restricciones de COVID-19. De igual forma el PGA TOUR, junto con American Express, los oficiales del torneo y la Fundación Mickelson, anunciaron recientemente un compromiso de más de un millón de dólares para apoyar a organizaciones benéficas locales en el Valle de Coachella antes del evento.

Campeones de Majors

En el torneo californiano hay nueve ganadores de Majors (20 títulos): Phil Mickelson (5), Brooks Koepka (4), Zach Johnson (2), Keegan Bradley, Jason Dufner, Lucas Glover, Steve Jones, Francesco Molinari, Patrick Reed, Charl Schwartzel, Jimmy Walker, Gary Woodland.

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