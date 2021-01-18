Anuncian novedades de los Tours Internacionales del PGA TOUR para el 2021

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. —Luego de cerrar el 2020 con torneos consecutivos en Estados Unidos y República Dominicana, PGA TOUR Latinoamérica se prepara para lo que será el 2021. El PGA TOUR lanzará a finales de enero un calendario de torneos que iniciaría en marzo y terminaría a mediados de junio, esto con el fin de completar su temporada oficial 2020-21 y tener una clase de graduados para el Korn Ferry Tour.

En 2020, el circuito latinoamericano tuvo la oportunidad de jugar tres eventos, el Estrella del Mar Open, el Shell Open y el Puerto Plata Open. MJ Maguire, ganador en Miami, inicia el año como No. 1 del Listado de Puntos. En el segundo lugar aparece el ganador en Mazatlán, el brasileño Alexandre Rocha, mientras que la tercera casilla es para el estadounidense Brandon Matthews, vencedor en Puerto Plata.

“Fue gratificante volver la acción en Miami. Hablamos con muchos jugadores y estaban ansiosos por volver a jugar. Fue clave tener nuestros dos eventos consecutivos en Miami y República Dominicana para llegar al 2021 con tres eventos oficiales completados en nuestros registros”, sostuvo Todd Rhinehart, Director Ejecutivo de PGA TOUR Latinoamérica.

Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada

El Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada nunca pudo jugar su temporada 2020 ya que las complicaciones en la frontera entre Canadá y Estados Unidos causadas por el COVID-19 impidieron que el Tour jugara su octava temporada. A pesar de ese revés, el Mackenzie Tour se prepara para su regreso a la competencia en 2021, anunciando sus torneos de Clasificación con el objetivo de completar su listado de miembros para la próxima temporada.

El Mackenzie Tour planea abrir el registro para sus Torneos de Clasificación esta semana. Serán seis clasificaciones en Estados Unidos y una en Courtenay, British Colombia, Canadá. Esta última competencia está programada para jugarse a finales de abril. Aunque de momento la frontera canadiense se encuentra cerrada para cruces no-esenciales, el Tour llevará a cabo los Torneos de Clasificación con el fin de estar listo para jugar ante un posible levantamiento de dicha restricción. Se esperaría que el inicio del calendario oficial se haga como tradicionalmente se ha hecho a finales de mayo.

PGA TOUR Series-China

Debido a que la pandemia y la situación en Asia no muestran una mejora significativa, los directivos hicieron todo lo posible para encontrar una forma de jugar, pero se dieron cuenta de que los obstáculos son demasiado difíciles de superar. Lo anterior llevó a tomar la siempre dura decisión de no tener eventos este año en el PGA TOUR Series-China.

“Seguimos comprometidos con la región y queremos hacer todo lo posible para brindar oportunidades competitivas a los jugadores de Asia y de la Cuenca del Pacífico”, dijo Greg Carlson, Director Ejecutivo de PGA TOUR Series-China. "Estamos tratando de buscar otras oportunidades para que nuestros jugadores jueguen en 2021. También tomaremos esta pausa para evaluar lo que podríamos hacer en 2022".