Primer top 20 en el año para el golfista mexicano Abraham Ancer en el PGA TOUR

MAUI, HAWÁI.- Los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, finalizaron en los sitios 17 y 37 respectivamente del Sentry Tournament of Champions, primer torneo del año del PGA TOUR que tuvo como escenario el Plantation Course at Kapalua de la localidad de Maui, Hawái.

Ancer quien finalizó su participación con un score de 276 golpes, 16 bajo par, registró una ronda final de 66 golpes libre de bogeys y con birdies en los hoyos cinco, ocho, nueve, diez, 12, 14 y 18, mientras que el tapatío Ortiz firmó una última tarjeta de 74 strokes.

A pesar de obtener su primer top ten de lo que va del actual 2021, Abraham Ancer descendió del sitio 23 al 24 del Official World Golf Ranking (OWGR), clasificación que encabeza el dos veces campeón del WGC-Mexico Championship el estadounidense Dustin Johnson, mientras que Carlos Ortiz cayó del puesto 59 al 60.

El ganador de la competencia que repartió una bolsa de seis millones 700 mil dólares fue Harris English. El estadounidense, obtuvo su tercera victoria en el PGA TOUR y primera desde la temporada 2014-15, al vencer en el primer hoyo de desempate al chileno Joaquín Niemann, ambos concluyeron su participación con un marcador de 267 impactos, 25 menos.

En su primera aparición en un desempate del PGA TOUR, Niemann anotó una tarjeta de 64 en la ronda final y terminó segundo detrás de Harris English en su segunda apertura en el Sentry Tournament of Champions (T5 / 2020); se convirtió en el primer jugador de Chile en ganar en el PGA TOUR con su victoria en el A Military Tribute 2019 en The Greenbrier.

Justin Thomas, muy cerca

El estadounidense Justin Thomas, terminó tercero en su intento por convertirse en el primer ganador al hilo del Sentry Tournament of Champions desde Geoff Ogilvy en 2010; tiene cuatro resultados entre los tres primeros en seis participaciones en el The Plantation Course at Kapalua.