La opinión de Abraham Ancer sobre la Ryder Cup

El golfista mexicano Abraham Ancer y el chileno Joaquín Niemann observan con interés el desarrollo de la Ryder Cup, la competición bienal entre Estados Unidos y Europa, que se está disputando esta semana a orillas del Lago Michigan.

“Lo veo bastante entretenido, sobre todo con todo el drama y las cosas que pasan hoy en día con las redes sociales. Pero todo es cuestión de química. Siento que esta semana los números no hablan tanto”, comentó Ancer, el latinoamericano mejor situado en el ranking mundial (lugar 12).

“Puede haber un favorito en papel, pero no tiene mucho que ver. Los europeos tienen una racha bastante importante, y muchos americanos vienen jugando muy buen golf”, analizó Ancer, el primer mexicano clasificado para jugar la Presidents Cup, el encuentro también bienal entre Estados Unidos y el resto del mundo salvo Europa.

“Los europeos encuentran la química y la garra para jugar bien en la Ryder. Va a ser muy interesante ver cómo se van dando las cosas. Me interesa mucho ver cómo van a poner las parejas en ambos lados. Es difícil escoger alguien que gane. Simplemente quiero ver algo emocionante y que a la gente le divierta y pueda disfrutar”, dijo el golfista mexicano.



Niemann ve mejor a Estados Unidos

“Es difícil jugar contra los americanos. Muchos vienen de momentos de jugar bastante buen golf, pero los europeos tienen un equipazo y la mayoría son buenísimos para Match Play”, concluyó Abraham Ancer, quien ganó tres y empató uno de sus cuatro partidos en la Presidents Cup de 2019.

VIDEO: Abraham Ancer recibe homenaje en partido de Oklahoma

“Sobre el papel, el equipo de Estados Unidos siempre va a ser el mejor. Creo que Europa tiene un equipo con una conexión y una actitud superior a los americanos. Tienen mucho apoyo entre hoyos y es algo que he hablado mucho con Sergio (García)”, dijo Niemann de 22 años.

“Sergio es de los mejores jugadores de la historia de la Ryder y me hablaba de cómo se conecta el equipo y se apoyan el uno al otro. Al fin y al cabo, en torneos de ese tipo cuenta mucho cómo está conectado el equipo. Por ese lado Europa tiene un punto gigante a favor”, agregó Niemann, después de celebrar la victoria de García y Jon Rahm en el primer partido de la Ryder.

“Por otro lado, Estados Unidos es superior. Los seis debutantes en el equipo no son ´rookies´ para mí. Todos son ganadores de majors, ganadores de torneos o ganadores de la Fedex, y se van a adaptar súper bien. Va a estar entretenido”, concluyó Niemann, el primer chileno en la Presidents Cup.

EFE

