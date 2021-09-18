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Fútbol

VIDEO: Abraham Ancer recibe homenaje en partido de Oklahoma

El mexicano recibió el cariño de las más de 80 mil personas que se encontraban en Owen Field y él respondió de la misma manera.

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|Foto: Oklahoma Golf

Escrito por: Azteca Deportes

Haber tenido el mejor año de su carrera hasta el momento, no pasó desapercibido por su alma máter, la Universidad de Oklahoma. El golfista mexicano Abraham Ancer fue invitado a visitar las instalaciones este fin de semana y hoy fue reconocido durante el partido que sostuvieron los Sooners, el equipo de futbol americano de la escuela estadounidense, ante la Universidad de Nebraska.

En la primera parte del encuentro que terminó con marcador favorable a los locales por 23 a 16, las cámaras tomaron al tamaulipeco, quien se encontraba en el terreno de juego, para recibir el cariño de las más de 80 mil personas que se dieron cita en el Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium, también conocido como Owen Field.

Ancer representó a la Universidad de Oklahoma de 2010 a 2013, dejando el segundo mejor promedio de puntuación de carrera en relación con el par con un 72.42 (+0.93), sólo detrás del tres veces All-American Anthony Kim (71.73; +0.22).

Año de ensueño

Asimismo, hace unas semanas en Tokyo 2020 se convirtió en el primer golfista formado en dicha institución que participa en unos Juegos Olímpicos.

Además de finalizar entre los mejores 15 del torneo olímpico (lugar 14) consiguió nueve top-10 y 18 Top 25 en la temporada pasada del PGA TOUR, incluyendo su primer triunfo (WGC-FedEx St Jude Invitational) colocándose en el noveno lugar de la FedEx Cup y en el duodécimo del ranking mundial.

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