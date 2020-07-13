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Fútbol

Se impone Marc Warren en Austria y sin caddie

Sin la ayuda de un caddie para sus dos últimas rondas el golfista escocés Marc Warren se llevó el título del Austrian Open torneo que marcó el regreso del European Tour tras el parón causado por la pandemia del COVID-19

Sin la ayuda de un caddie, el escocés Marc Warren se apoderó de su cuarto título en el European Tour

Escrito por: Azteca Deportes

VIENA, AUSTRIA.- En lo que marcó el regreso de la actividad del European Tour tras la pausa generada por el coronavirus el golfista escocés Marc Warren se proclamó campeón del Austrian Open torneo que tuvo como escenario el Diamond Country Club de la localidad de Atzenbrugg.

Warren quien tuvo que cargas su bolsa para las rondas finales, tuvo un acumulado de 275 golpes, 13 bajo par, actuación que le valió para llevarse su cuarta victoria en el circuito continente y un ganancia en euros de casi 80 mil, de un total de medio millón que repartió la competencia.

“Ojalá que esta sea la única ocasión que disfrute no tener la compañía de mi caddie, el sábado fue terrible sin él. Cuando no lo tienes, aprecias mucho su ayuda, espero que para la próxima pueda tener a uno en la bolsa”, dijo Warren tras su triunfo. La segunda posición fue para el alemán Marcel Schneider.

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