Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Niegan la cancelación del Abierto Británico

La R&A que es la encargada de la organización del The Open Championship negó la cancelación de uno de los cuatro Majors del golf varonil

La R&A negó categóricamente los rumores de que el The Open se cancelaría
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ST. ANDREWS, ESCOCIA.- Luego de la cancelación de Wimbledon debido a la pandemia mundial de COVID-19 (coronavirus) , en la últimas horas surgió el rumor de que el Abierto Británico de Golf haría lo propio, sin embargo, este jueves la Royal & Ancient (R&A), organismo que se encarga de la planeación del torneo, desmintió la información.

“Aún estamos viendo nuestras opciones, incluido postergar The Open. Debido a varios factores nos tomará un tiempo llegar a una decisión final”, dice el comunicado emitido por Martin Slumbers, jefe ejecutivo de la R&A.

Para la edición 149 de esta competencia tienen asegurada su presencia cuatro golfistas latinoamericanos: el mexicano Abraham Ancer, el chileno Joaquín Niemann, el colombiano Ricardo Celia y el argentino Abel Gallegos.

El Abierto Británico está programado para disputarse del 16 al 19 de julio en Royal St. George’s Golf Club, ubicado en Kent, Inglaterra. Este podría ser el primer año que se cancele desde 1945, cuando no se llevó a cabo debido a la Segunda Guerra Mundial.

Hasta el momento se han pospuesto de manera indefinida el PGA Championship y el Masters de Augusta, dos de los cuatro eventos que conforman los Majors. A la espera de un comunicado que explique qué sucederá con el US Open y el Open Championship.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP