Niegan la cancelación del Abierto Británico

ST. ANDREWS, ESCOCIA.- Luego de la cancelación de Wimbledon debido a la pandemia mundial de COVID-19 (coronavirus) , en la últimas horas surgió el rumor de que el Abierto Británico de Golf haría lo propio, sin embargo, este jueves la Royal & Ancient (R&A), organismo que se encarga de la planeación del torneo, desmintió la información.

“Aún estamos viendo nuestras opciones, incluido postergar The Open. Debido a varios factores nos tomará un tiempo llegar a una decisión final”, dice el comunicado emitido por Martin Slumbers, jefe ejecutivo de la R&A.

Para la edición 149 de esta competencia tienen asegurada su presencia cuatro golfistas latinoamericanos: el mexicano Abraham Ancer, el chileno Joaquín Niemann, el colombiano Ricardo Celia y el argentino Abel Gallegos.

El Abierto Británico está programado para disputarse del 16 al 19 de julio en Royal St. George’s Golf Club, ubicado en Kent, Inglaterra. Este podría ser el primer año que se cancele desde 1945, cuando no se llevó a cabo debido a la Segunda Guerra Mundial.

Hasta el momento se han pospuesto de manera indefinida el PGA Championship y el Masters de Augusta, dos de los cuatro eventos que conforman los Majors. A la espera de un comunicado que explique qué sucederá con el US Open y el Open Championship.

