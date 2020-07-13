Sin aficionados el resto de la temporada del PGA TOUR

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- A través de un comunicado, el PGA TOUR anunció que el resto de sus torneos correspondientes a la temporada 2019-20 se jugarán sin espectadores debido a que en los Estados Unidos continúan lidiando con la pandemia ocasionada por el COVID-19.

El anuncio no fue una sorpresa, ya que los cinco torneos desde que el TOUR regresó se han jugado en las mismas condiciones. Aunque había planes para permitir la entrada de espectadores en una capacidad limitada en el the Memorial Tournament de esta semana, esos planes fueron descartados a medida que los números de casos por coronavirus aumentaron en todo el país.

Cada torneo hasta el TOUR Championship, justa que marca el final de la temporada y que se jugará en Atlanta del 4 al 7 de septiembre, se disputarán sin la asistencia de fanáticos.

"En última instancia, la decisión se tomó para garantizar el bienestar de todos los involucrados en el torneo y la comunidad”, dijo un comunicado de THE NORTHERN TRUST, el primer evento de Playoffs de FedExCup, del 20 al 23 de agosto, que sacará a los 125 mejores jugadores de la temporada regular.

