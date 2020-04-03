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Fútbol

El calendario de la LPGA se reorganiza

Varios torneos del circuito femenil estadounidense fueron modificados en sus fechas a causa del coronavirus, incluso uno de ellos se pospuso hasta el 2021

La gira femenil estadounidense donde participan las mexicanas Gaby López y María Fassi sigue moviendo fechas de sus torneos
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

DAYTONA BEACH, FLORIDA.- Los cambios en las fechas de los calendarios del golf mundial no se detienen a causa de la contingencia sanitaria mundial causada por la pandemia del COVID-19 (coronavirus) , por lo que la gira femenil estadounidense tuvo que hacer unos ajustes.

En un comunicado, la LPGA donde militan las mexicanas Gaby López y María Fassi, anunció que cinco eventos más en calendario del Tour se posponen, cuatro de ellos cambian de fecha, mientras que uno se realizará en 2021. “Estamos muy agradecidos con todos nuestros socios por su flexibilidad y disposición para trabajar con nosotros durante este momento tan difícil”, dijo el comisionado Mike Whan.

El Pelican Women’s Championship presented by Dex Imaging con sede en Belleair, Florida, estaba programado originalmente para realizarse del 14 al 17 de mayo, ahora se agendó del 12 al 15 de noviembre. El ShopRite LPGA Classic presented by Acer en Atlantic City, Nueva Jersey, se movió del 29 de mayo al 31 de julio.

De igual forma se está trabajando para encontrarle una fecha al Meijer LPGA Classic presented by Simply Give que se jugaría del 11 al 14 de junio en Grand Rapids, Michigan. El U.S. Women’s Open en Houston, Texas, se mueve de junio a finales de diciembre, mientras que el Pure Silk Championship en Virginia se disputará hasta 2021.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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