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Fútbol

La LPGA continúa aplazando torneos

El circuito femenil estadounidense pospuso más eventos a causa del coronavirus, entre ellos el primer Major del año que se disputaría a principios de abril

Jin Young Ko intentará refrendar hasta septiembre su título del ANA Inspiration
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal y como lo dijera Gaby López en exclusiva para Azteca Deportes hace unos días, el ANA Inspiration, primer Major de la temporada del LPGA Tour será reprogramado debido al coronavirus. En comunicado el circuito femenil estadounidense, el más importante del mundo ya le puso fecha a la justa californiana.

Serán tres eventos más lo que se sumen a los ya pospuestos por la LPGA hace unas semanas: el LOTTE Championship in Ko Olina en Oahu, Hawaii (del 15 al 18 de abril); el HUGEL-AIR PREMIA LA OPEN en Los Angeles, California ( del 23 al 26 de abril) y el LPGA MEDIHEAL Championship en Daly City, California (30 abril al 3 de mayo).

Por su parte el ANA Inspiration programado para jugarse el 2 de abril, se disputará del 10 al 13 de septiembre en el Mission Hills Country Club, mientras que el The Cambia Portland Classic en Oregon, se jugará una semana después del 17 al 20. La LPGA se unió al PGA Tour para posponer toda su actividad.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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