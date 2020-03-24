Siguen jugando torneos pese al coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- En un agarrón entre suecas, la semana pasada se llevó a cabo sin contratiempos la Etapa 9 correspondiente al The Cactus Tour celebrado en el Moon Valley Country Club de Phoenix, Arizona. En dicho torneo, Anna Nordqvist venció en desempate a Lisa Petterson.

Con casi toda la actividad golfística detenida a por la contingencia sanitaria mundial causada por el COVID-19 (coronavirus), los mini tours como el The Cactus Tour o el Outlaw Tour siguen funcionando con normalidad implementando medidas sanitarias como por ejemplo incluir un field limitado como fue el caso del de Phoenix donde solo participaron 27 jugadoras.

“Seguramente muchos se estarán preguntando el por qué seguimos jugando, pero estoy segura que muchos lo hacen”, dijo la campeona Nordqvist, ganadora de ocho títulos del LPGA Tour entre ellos el Women’s PGA Championship en 2009 y el Evian Championship en 2019.

Hace dos semanas, circuitos como el PGA Tour y su similar en damas, decidieron posponer sus torneos, incluso eventos que ya se estaban llevando a cabo como el THE PLAYERS Championship se suspendieron o el caso del Masters Tournament y el ANA Inspiration, ambos Majors varonil y femenil respectivamente se suspendieron.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

