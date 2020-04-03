LIBERTY CORNER, NUEVA JERSEY.- Continuando con los estragos que el COVID-19 (coronavirus) ha generado en la sociedad mundial y por ende en el ámbito deportivo, la United States Golf Association (USGA) anunció el día de hoy que el U.S. Women’s Open cambia de fecha.

Uno de los cinco Majors del golf femenil que debía realizarse del 4 al 7 de junio, ha sido pospuesto para llevarse a cabo del 10 al 13 de diciembre. “La USGA sigue comprometida con efectuar el Abierto Femenil de los Estados Unidos en el 2020”, fueron las palabras de Mike Davis CEO de la USGA.

“Estamos agradecidos con la LPGA y nuestro socio de transmisión Fox, por su excelente colaboración para encontrar una nueva fecha para el campeonato. Nuestra prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de todos los involucrados en el Abierto femenil estadounidense, al tiempo que brindamos a las mejores jugadoras del mundo la oportunidad de competir este año”, agregó Davis.

El evento se llevará a cabo en el complejo del Champions Golf Club de Houston, Texas, el cual cuenta con los campos del Cypress Creek Course y el Jackrabbit Course. “Estamos increíblemente agradecidos con el Champions Golf Club por su flexibilidad y apoyo durante este tiempo incertidumbre”, señaló Davis.

Hay que recordar que torneos como el Masters Tournament de Augusta y el PGA Championship y varios eventos correspondientes al calendario regular del PGA Tour han sufrido modificaciones en sus fechas de realización debido a la pandemia del coronavirus.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

