Isabella Fierro representará a México en exclusivo torneo en 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunos días se dio el anuncio de que el Augusta National Women’s Amataeur, torneo en el cual hace un año la hidalguense María Fassif uera la subcampeona en su primera edición se cancelaría definitivamente por la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Para el 2020, el certamen se llevaría a cabo del 1 al 4 de abril, una semana previa a la disputa del Masters Tournament, primer Major de la temporada del golf masculino, sin embargo, la contingencia sanitaria obligó a los organizadores a cancelar definitivamente la competencia.

La yucateca Isabella Fierroiba a ser la única representante nacional en el exclusivo certamen de 72 jugadoras. “La cancelación del Augusta National Women’s Amateur debido al COVID-19, tuvo mucho impacto a nivel golfístico y para muchas personas”, dijo Fierro en exclusiva para Azteca Deportes.

“Orgullosamente les puedo decir que soy la única mexicana en el field y ya me hicieron la invitación para el mismo torneo el año que viene. Espero verlos a todos ustedes siguiéndome en 2021 y por favor cuídense todos, ánimo y fuerza México”, agregó la integrante de la Oklahoma State University.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

