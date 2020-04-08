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Fútbol

Cancelan el Augusta National Women’s Amateur

Debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 el torneo femenil donde participaría la mexicana Isabella Fierro ya no se llevará a cabo en 2020

La originaria de Mérida, Yucatán, Isabella Fierro iba a representar a nuestro país en la justa internacional
Getty Images |Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El Augusta National Women’s Amateur, programado originalmente del 1 al 4 de abril y donde jugaría la mexicana Isabella Fierro, fue pospuesto el 13 de marzo y esta semana se anunció su cancelación para este 2020.

La meridense Isabella Fierro, la paraguaya Sofía García y la argentina Agustina Zeballos, estaban entre las 72 jugadoras clasificadas para jugar en el campo sagrado de Augusta National.

El año pasado durante la primera edición, la mexicana María Fassi finalizó en segundo lugar del torneo, que por primera vez abría sus puertas a las mujeres en una competencia oficial.

El 21 de enero, cuando el COVID-19 todavía no era una pandemia mundial, pero ya se expandía por el mundo, Fred Ridley, presidente del Augusta National Golf Club, (sede del Masters) en Augusta, Georgia, Estados Unidos, habló con entusiasmo sobre el torneo.

“Con gran entusiasmo hemos comenzado el proceso de preparar el campo para el Augusta National Women's Amateur 2020”, dijo aquella vez.

Sin embargo, al paso de la pandemia y con menos día en el calendario de este año, y sin saber cuándo la pandemia del COVID-19 permitirá una vida “normal”, todo cambió para este torneo.

“Después de una cuidadosa consideración y después de un extenso proceso de revisión, hemos tomado la difícil decisión de cancelar el 2020 Augusta National Women’s Amateurs”, informó el club en un comunicado.

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