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Fútbol

Sorenstam recuerda a Fassi en el “Opening Day”

La Fundación de Annika Sorenstam festejó de forma virtual el “Opening Day” del beisbol estadounidense con unas imágenes de la sueca y la mexicana María Fassi.

En septiembre pasado durante un partido de los Twins de la MLB, María Fassi recibió el Annika Award

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que hubiera sido el inicio de la temporada de la Major League Baseball (MLB) ( retrasada por el coronavirus), la Fundación de la golfista sueca Annika Sorenstam considerada por muchos como la mejor de la historia, subió a sus redes sociales un par de fotografías junto con la mexicana María Fassi, cuando le hizo entrega el año pasado del ANNIKA Award.

“Celebrando el Opening Day en casa, recordando el pasado septiembre cuando Annika Sorenstam hizo entrega del ANNIKA Award a la dos veces ganadora María Fassi durante un partido de los Twins (Minnesota)”, es parte del posteo en twitter de ANNIKA Foundation (@ANNIKA_Fdn).

La hidalguense Fassi, una de los dos mexicanas integrantes del Ladies Professional Golf Association Tour (LPGA) y quien ayer cumpliera 22 años de edad, se hizo acreedora al ANNIKA Award en dos ocasiones al ser considerada la mejor golfista universitaria de los Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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